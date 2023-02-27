"Не відрізняє агресора від жертви": Боррель розніс "мирний план" Китаю щодо України

Війна Росії проти України повинна завершитися миром на основі резолюції Генасамблеї ООН і мирного плану Володимира Зеленського, сказав Жозеп Боррель.

Китай в документі щодо України повторив свої старі і вже відомі тези - Боррель / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Документ, який опублікував Китай щодо розв'язаної агресором Росією війни проти України, жодним чином не є "мирним планом". Пекін поставив на один рівень агресора і жертву. Миру потрібно досягти на базі резолюції Генасамблеї ООН на підтримку Києва і мирного плану президента Володимира Зеленського. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

У своєму блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій він піддав критиці декларацію Китаю щодо війни в Україні і сказав, що документ Пекіна не є мирним планом, оскільки китайська держава не проводить чітких паралелей між тим, хто є агресором, а хто жертвою.

"Китай представив свій "позиційний документ" щодо політичного врегулювання. Він не є мирним планом і в основному повторює відомі китайські позиції, деякі з яких ми поділяємо, а деякі - ні. Звичайно, ми будемо його аналізувати, але вже зараз зрозуміло, що ключовою проблемою є те, що він не відрізняє агресора від жертви, ставлячи сторони на один рівень", - сказав Боррель.

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За словами головного дипломата ЄС, мир в Україні повинен бути досягнутий на основі резолюції Генеральної асамблеї ООН і мирного плану президента Володимира Зеленського.

"Російська війна і напруженість у відносинах між Китаєм і США розривають площину того, що ми часто називаємо "міжнародним порядком, заснованим на правилах". Але водночас переважна більшість країн все ще сподівається на те, що ООН знайде рішення", - підкреслив Жозеп Боррель.

"Мирний план" Китаю щодо України

Влада Китаю 24 лютого опублікували документ, в якому Пекін виклав своє бачення війни Росії проти України.

У ньому міститься 12 пунктів – Пекін закликає до перемовин, зняття санкцій з агресора РФ і підкреслює неприйнятність застосування ядерної зброї. Китайська держава не запропонувала жодних механізмів практичної реалізації пунктів своєї декларації і не засудила військові злочини країни-окупанта Росії.

Президент Володимир Зеленський сказав, що він не згоден з низкою пунктів документа Китаю щодо війни, але припускає обговорення Києвом декларації. Зеленський підкреслив, що завданням України є ізоляція Росії.

Президент США Джо Байден піддав критиці "мирний план" Китаю щодо війни Росії та України. За його словами, китайська декларація вигідна виключно російським окупантам. Як вважає глава Білого дому, Путін позитивно сприйняв ініціативу Пекіна.

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