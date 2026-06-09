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Не особисто в руках Путіна: Максакова пояснила, як еліти РФ хочуть зберегти владу

Анна Косик
9 червня 2026, 14:20
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Деякі поплічники диктатора, які прагнули помститися Україні, зрозуміли, що легко це не вдасться.
Не особисто в руках Путіна: Максакова пояснила, як еліти РФ хочуть зберегти владу
Російські еліти зрозуміли, що Україна наразі їм не по зубах / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Що сказала Максакова:

  • Російські еліти готуються відступати, щоб зберегти владу
  • Влада в РФ може перейти до тих, хто повертатиметься з війни

Еліти країни-агресорки Росії готують собі простір для відступу і розраховують якось перетоптатися і зберегти владу, нехай не особисто у руках кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це Главреду розповіла оперна співачка, громадська діячка, у минулому депутатка Держдуми Російської Федерації Марія Максакова. За її словами, збереження влади кремлівські еліти хочуть втримати на рівні групи людей, яка стоїть за Путіним.

відео дня

Серед них може бути ідеолог російського фашизму Олександр Дугін, який нещодавно дав інтерв'ю російській телеведучій Ксенії Собчак. Підготовка до цієї публічної розмови, на думку Максакової, була тривалою і контрольованою, а саме інтерв’ю нібито мало не лише інформаційну, а й політичну мету.

"Собчак намагалася опонувати Дугіну таким чином, щоб на його тлі здатися менш рептилоїдною та цинічною. Щоразу наближаючи лупу і намагаючись витягнути з абсурдних метафор щось більш-менш застосовне до сьогоднішнього дня, Собчак демонструвала свою інтелектуальну перевагу над цим "міським божевільним"", - зауважила вона.

Дивіться відео, в якому Марія Максакова розібрала інтерв’ю Дугіна:

Як і в інших інтерв'ю, у розмові з Дугіним Собчак користувалася підказками та суфлером, щоб показати здатність розбиратися в конструкціях філософії минулого, виявляти протиріччя та виставляти Дугіна у непривабливому світлі. Сам співрозмовник моментами вимагав, щоб невигідне для нього сьогодні минуле не згадували.

"Однак головна причина, чому це інтерв'ю відбулося, полягала в тому, що Собчак треба було олюднити цього буйно схибленого особистою трагедією та горем. Тут Дугіна продемонстрували як горюючого батька. То була центральна тема. І Дугін сказав, що помста – це не його стратегія", - наголосила Максакова.

Тобто частина публічних заяв Дугіна під час інтерв’ю, найімовірніше, використовується Кремлем для формування вигідних політичних меседжів, зокрема щодо помсти та ставлення до українців.

Він та інші представники російської еліти з українським корінням на тлі інших талановитих українців не знайшли бажаних місць, на яких могли б прорватися. Тому й з часом опинилися в Росії, де очолили ієрархію. А тепер хочуть помститися Україні, шляхом знищення, або підпорядкування РФ.

"Вони одержимі цим, але на даному етапі розуміють, що сили не розрахували, що це виявилося не по зубах. Однак у сьогоднішніх реаліях, відповзаючи з України, їм потрібно якось притоптуватися, щоб їх не скинули "м'ясники", що повертаються з війни, і злочинці. А це хаотична сила, яка внесе більшу частку ентропії. І я не уявляю, як можна передбачити або розрахувати все те, що почнеться, коли ці "м'ясники" прийдуть додому", - підсумувала Максакова.

Чи є шанс на зміну влади в РФ - думка політолога

Главред писав, що за словами політолога Івана Преображенського, чутки про пошук наступника Володимира Путіна та можливі змови всередині Кремля, які все частіше просочуються в медійний простір, не мають нічого спільного з реальною підготовкою до зміни влади в Росії.

Насправді публічне обговорення подібних кандидатур сьогодні є потужним інструментом внутрішньоелітної боротьби та сигналом до фізичного або політичного усунення конкурентів.

Зміна режиму в РФ - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що головними слабкостями РФ є ригідність і відсутність креативу. Творчо мислячих людей система кремлівського диктатора не заохочує.

Раніше повідомлялося, що в Росії можливий крах авторитарного режиму, якщо він почнеться, може розвиватися дуже швидко - буквально за тиждень або місяць. Однак на даний момент ознак системного руйнування влади немає.

Напередодні стало відомо, що усунення Путіна залежить від його оточення, яке більш-менш тверезо оцінює ситуацію, але все ще боїться кремлівського диктатора.

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Про особу: Марія Максакова

Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

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