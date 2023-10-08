Території 'в обмін' на мир: Трамп вибухнув 'ініціативою' щодо війни

46-й президент США Дональд Трамп у руслі російської пропаганди "запропонував" Україні "віддати російськомовні області" агресору Росії "в обмін на мир". Мовляв, він сам "особисто би домовився" про подібну "угоду", а з Україною нібито "погоджувати нічого не будуть".
В інтерв'ю Just The News він сказав про те, що Україні нібито "потрібно віддати свої області Росії, щоб зберегти свою країну".
"Можна було б віддати області, де люди розмовляють російською мовою. Тоді вдалося б зберегти країну", - заявив Трамп.відео дня
Також політик уточнив, що "особисто домовився би про угоду", причому "без узгодження з Україною".
"Я б домовився. Вам навіть не потрібно було погоджувати угоду з Україною. Я міг би все зберегти так, як було. Без угоди, без втрати майна, без будь-яких втрат. Міг би зберегти, як було. І ніяких воєн", - сказав Трамп
Крім того, американський політик виступив за "мир", який передбачає збереження поточної ситуації в Україні. Мовляв, немає нічого поганого в тому, щоб "поступитися частиною російськомовних територій, щоб зберегти мир".
При цьому Трамп розкритикував Байдена і вважає, що підтримка нинішньої адміністрації США України до перемоги "призведе до Третьої світової війни".
Дональд Трамп ще підкреслив, що якби він в нещодавньому минулому зумів переобратися на пост президента Штатів, то "ескалації української кризи не відбулося б".
Заяви Трампа про війну Росії проти України
Американський бізнесмен і політик, ймовірний претендент на пост президента США в 2024 році Дональд Трамп у липні заявив, що він, мовляв, здатний завершити війну в Україні за один день. За словами Трампа, він "добре знає" і Зеленського, і Путіна, тому міг би "посприяти домовленостям" Києва і Москви.
До цієї заяви Трамп зробив безглуздий прогноз, згідно з яким Путін, мовляв, захопить всю Україну. Тоді ж Трамп сказав, що Путіну не варто було нападати на Україну.
В реальності Трамп ніколи б не підтримав Путіна, вважає президент Володимир Зеленський. На думку українського гаранта, військова підтримка Києва буде продовжуватись навіть у тому випадку, якщо Трамп стане новим президентом США в 2024 році.
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