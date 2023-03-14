Трамп заговорив про "катастрофу" і чванливо пообіцяв закінчити війну РФ з Україною

Дональд Трамп обіцяє припинити війну РФ проти України, якщо він знову очолить Білий дім.

Дональд Трамп / УНІАН

45-й президент США Дональд Трамп, який заявив про плани знову поборотися за вищий пост у Вашингтоні, заявив про те, що "доб'ється закінчення катастрофічної війни".

За його словами, припинити війну Росії проти України він зможе, якщо знову очолить Білий дім, пише The Guardian.

"Перш ніж я прибуду до Овального кабінету, я досягну закінчення катастрофічної війни між Росією і Україною... Я знаю, що сказати", — підкреслив американський політик.

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Він переконаний в тому, що Володимир Путін вирішив розпочати збройну агресію проти України через невдале виведення американських військ з території Афганістану у 2021 році.

При цьому екс-президент США закликає діяти швидко і не виключив початку Третьої світової війни.

"У нас буде третя світова війна, якщо щось не станеться швидко. Я єдиний кандидат, який може дати цю обіцянку: я не допущу третьої світової війни", — додав Трамп.

Раніше Дональд Трамп перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну назвав геніальним визнання президентом РФ Володимиром Путіним незалежності "Донецької та Луганської республік".

"Я побачив це вчора по телевізору, і я сказав: "це геніально". Путін декларує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це здорово", — сказав Трамп 23 лютого, за день але масштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Екс-глава Білого дому вважає, що Путін має намір виступити миротворцем.

"Отже, Путін зараз каже:" це самостійна", велика частина України... І він піде і буде миротворцем. Це найсильніша миротворча сила", - сказав Трамп.

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