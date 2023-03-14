УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Трамп заговорив про "катастрофу" і чванливо пообіцяв закінчити війну РФ з Україною

14 березня 2023, 12:58
Дональд Трамп обіцяє припинити війну РФ проти України, якщо він знову очолить Білий дім.
Трамп
Дональд Трамп / УНІАН

45-й президент США Дональд Трамп, який заявив про плани знову поборотися за вищий пост у Вашингтоні, заявив про те, що "доб'ється закінчення катастрофічної війни".

За його словами, припинити війну Росії проти України він зможе, якщо знову очолить Білий дім, пише The Guardian.

"Перш ніж я прибуду до Овального кабінету, я досягну закінчення катастрофічної війни між Росією і Україною... Я знаю, що сказати", — підкреслив американський політик.

відео дня

Він переконаний в тому, що Володимир Путін вирішив розпочати збройну агресію проти України через невдале виведення американських військ з території Афганістану у 2021 році.

При цьому екс-президент США закликає діяти швидко і не виключив початку Третьої світової війни.

"У нас буде третя світова війна, якщо щось не станеться швидко. Я єдиний кандидат, який може дати цю обіцянку: я не допущу третьої світової війни", — додав Трамп.

Раніше Дональд Трамп перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну назвав геніальним визнання президентом РФ Володимиром Путіним незалежності "Донецької та Луганської республік".

"Я побачив це вчора по телевізору, і я сказав: "це геніально". Путін декларує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це здорово", — сказав Трамп 23 лютого, за день але масштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Екс-глава Білого дому вважає, що Путін має намір виступити миротворцем.

"Отже, Путін зараз каже:" це самостійна", велика частина України... І він піде і буде миротворцем. Це найсильніша миротворча сила", - сказав Трамп.

Читайте також:

Дональд Трамп війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:37

Україна зібрала понад 600 досьє на росіян, підозрюваних у військових злочинах - The Guardian

14:37

Як підняти собі настрій за 1 хвилину: моментальне блокування негативу

14:32

"У хорошого бійця патрони не закінчуються": Кадиров порадив армії РФ перетерпіти "снарядний голод"Відео

14:08

Зірка "Кріпосної" розповів сумну історію про бабусю, яка не хоче тікати зі Слов'янськаВідео

14:00

Гормональний живіт: причини і способи позбутися його

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:47

"Встиг на останній автобус з мобілізованими": бурят-філософ "зажмурився" під Вугледаром

13:47

"Перемогли Україну за 2-3 дні": Симоньян помарила про те, як РФ візьме гору над НАТОВідео

13:46

Що потрібно для росту яблуні, щоб радувала плодами і пишною кроноюВідео

13:43

Жінка-вамп в тілі сусідської дівчини: Дженна Ортега примірила відверту напівпрозору сукню

Реклама
13:36

Favbet Foundation направив для ЗСУ в район Бахмута ще два мікроавтобуси

13:33

Кінець режиму Лукашенка: експерт пояснив, чому КНР не хоче участі Білорусі у війні

12:58

Трамп заговорив про "катастрофу" і чванливо пообіцяв закінчити війну РФ з Україною

12:53

"Україно, прощай": Наташа Корольова публічно висловила свою позицію

12:47

Лукашенко шукає "дах" і при першій же можливості зрадить Путіна - політологВідео

12:45

Що візуально збільшує зріст: прості способи здаватися вищеВідео

12:26

Аналітик спрогнозував, про що буде Сі Цзіньпін говорити із ЗеленськимВідео

12:15

Сі Цзіньпін їде до Путіна "домовлятися про припинення війни": аналітик назвав мету лідера КитаюВідео

11:58

Калічать і змушують танцювати голими: полонений окупант розповів про приниження командирів РФВідео

11:53

Спортсмен майже рік провів у російському полоні: український легкоатлет Вітковський повернувся додому

11:45

Гороскоп на завтра 15 березня 2023: Ракам - насичений день, Левам - зіпсовані планиВідео

Реклама
11:39

"Щасливий" колір волосся за датою народження: як пофарбуватися, щоб порадувати долю

11:21

Красиво жити не заборониш: Лопес і Аффлек купили мегаособняк за 64 млн доларів

11:19

Далеко не пролетіли: у Бєлгородській області РФ вибухнули дві російські ракетиВідео

11:09

На вулиці прив'язався собака або сам прийшов у будинок: як трактувати прикмети

10:51

Бульби дозріють вже у червні: найкращі ранні сорти картоплі, які шукають всі городникиВідео

10:37

"Буде найнебезпечніше": екстрасенс сказала, які міста найближчим часом атакує РФВідео

10:01

Як збільшити пенсію на 54% своїми руками: пояснення експертівВідео

09:47

Партизани підірвали заступника голови окупаційної "адміністрації" Нової Каховки: він в лікарніВідео

09:43

"Територіальна суперечка": конкурент Трампа з виборів-2024 влип у скандал через війну в Україні

09:23

Як повинне стояти ліжко в спальні за фен-шуєм: проста та дивовижна відповідьВідео

09:18

Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна: Пекін хоче з'ясувати, на які поступки готова РФ у війні з Україною - ЗМІВідео

09:04

"То був жарт": строковик, якого побив командир у військовій частині Житомира, записав відеозверненняВідео

09:00

Китай хоче говорити про фінал війни із Зеленським, його не хвилюють плани Путіна - КочетковЕксклюзив

08:56

Навіщо Лукашенко вирішив страчувати чиновників-зрадниківПогляд

08:53

У Польщі потонули 36-річна жінка з однорічним сином: дитина була тяжко хвораВідео

08:50

"Путіна перекосило від болю": ЗМІ розповіли про погіршення здоров'я російського диктатора

08:10

У Кремлі сприймають Пригожина як загрозу для Путіна через "президентські амбіції" – ISWВідео

08:05

Гороскоп на сьогодні 14 березня 2023: Скорпіонам - фатальні помилки, Терезам - травмиВідео

07:44

Політолог пояснив, що змусить Білорусь вступити у війну РФ проти України

07:25

Росія та Китай спільно поширюють дезінформацію про війну в Україні - CNN

Реклама
06:49

Байден незабаром планує поговорити з Сі Цзіньпіном - Reuters

06:45

В Грузії є системна проблемаПогляд

05:05

Як довго зберегти сало: про цей прийом багато хто навіть не здогадується

04:02

"Проводиться ротація": експерт розповів про підготовку окупантів до "наступу" з БілорусіВідео

03:30

Загроза заморозки війни і вихід ЗСУ на кордони 1991 року: експерт назвав сценарій для УкраїниВідео

03:20

Можна ахнути від захвату: рецепт надзвичайно корисного салату Морквяне дивоВідео

03:05

Військовий експерт спрогнозував, які бомби допоможуть ЗСУ прорвати оборону росіянВідео

02:42

"Алкашка співає": Волочкова у весільній сукні стала посміховиськомВідео

02:12

"Чекають, коли зміниться влада": полковник розповів про ставлення жителів Донбасу до ЗСУВідео

01:30

"Що тут скажеш... Богиня": Нікітюк показала палкий кадр в сорочці поверх голого тіла

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти