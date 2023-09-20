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"Призначать генерала-росіянина": Снєгирьов спрогнозував, хто замінить Кадирова

Альона Вороніна
20 вересня 2023, 16:18 оновлено 20 вересня, 16:18
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Чечню може очолити не чеченець, а росіянин. Таких кандидатур, які вигідні Кремлю, вистачає.

Дмитрий Снегирев, Рамзан Кадыров
Снєгирьов спрогнозував, хто замінить Кадирова/ колаж: Главред, фото: Главред, скрин

Рамзана Кадирова можуть замінити генералом або губернатором російської національності. Ця особа може бути кимось із представників умовної опозиції, або навіть наближеною до Кадирова.

Таку думку висловив співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в інтерв’ю Главреду. Він нагадав, що права рука глави Чечні Даніїл Мартинов – не етнічний чеченець.

"Хотів би підкреслити ще один факт – Даніїл Мартинов, який відповідав за силовий блок, тобто був правою рукою Кадирова, був не етнічним чеченцем. Тому я не виключаю, що, можливо, буде призначений (замість Кадирова – ред.) росіянин, генерал чи губернатор", – зазначив Снєгирьов.

За його словами, призначити можуть, наприклад, депутата Держдуми країни-агресорки Росії Адама Делімханова.

"Може бути хтось із представників умовної опозиції або наближений до самого Кадирова, той самий Делімханов, якому пояснять правила поведінки і який погодиться на них. Тим більше, що Делімханов припинив спротив російській владі під особисті гарантії самого Кадирова, і, фактично, він на гачку російських спецслужб. Тому кандидатур більш ніж достатньо. Кажучи російською: "Свято место пусто не бывает", – підсумував Снєгирьов.

Дивіться відео інтервʼю Дмитра Снегирьова Главреду про Кадирова:

Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Хвороба Кадирова – що відомо

15 вересня ексдепутат Держдуми Геннадій Гудков, посилаючись на високопоставлені джерела в Чечні, повідомляв про те, що у Кадирова почалися серйозні проблеми зі здоров'ям, внаслідок чого його довелося госпіталізувати. ЗМІ писали, що Кадирову зробили операцію з пересадки нирки, однак орган не прижився – він досі перебуває у критичному стані.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що погіршення стану здоров'я лідера Чечні Рамзана Кадирова може бути пов'язано з тим, що його могли отруїти. На Кадирова та інших росіян ведеться полювання, оскільки в Кремлі триває боротьба між різними гілками влади, каже Данілов.

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос натякнув на ймовірного наступника Кадирова. За його словами, його правління є прикладом класичної диктатури. Експерт упевнений в тому, що клани в Чечні зроблять все, щоб зберегти владу в ситуації статус-кво.

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новини Чечні Дмитро Снєгирьов Рамзан Кадиров
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