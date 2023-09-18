Періодично приходить до тями: ЗМІ з'ясували, живий Кадиров чи мертвий

Главі Чечні Рамзану Кадирову зробили операцію з пересадки нирки, проте орган не прижився - він досі перебуває в критичному стані. Про це пише видання Obozrevatel з посиланням на джерела в чеченській діаспорі.
За даними ЗМІ, Кадиров знаходиться в одній з московських медустанов. Планується повторна операція з трансплантації.
Періодично глава Чечні приходить до тями – тоді до нього з'їжджаються соратники, щоб розділити владу між наступниками.
Кадиров хворий - що відомо
Вранці 17 вересня ЗМІ писали з посиланням на анонімні джерела, що Рамзан Кадиров помер.
Пізніше в Telegram глави Чечні з'явилося відео, яке, за задумом автора, повинно було спростувати ці чутки. На відзнятих кадрах живий Кадиров на тлі зелені заспокоює аудиторію, що йому "ще рано". Коли ролик був знятий - невідомо.
15 вересня ексдепутат Держдуми Геннадій Гудков, посилаючись на високопоставлені джерела в Чечні, повідомляв про те, що у Кадирова почалися серйозні проблеми зі здоров'ям, в результаті його довелося госпіталізувати.
Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що у Кадирова загострилися хвороби, які призвели до важкого стану. Юсов додав, що дані про критичний стан глави Чечні підтверджуються з різних джерел, причому причиною недуги не є поранення.
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