Війна між кланами й тейпами: експерт натякнув на ймовірного наступника Кадирова

Правління Рамзана Кадирова є прикладом класичної диктатури, впевнений Ігор Семиволос.

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З'явилася інформація про госпіталізацію Рамзана Кадирова / скріншот

Рамзан Кадиров є авторитарним лідером, навколо якого побудована вся влада в Чечні, заявив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

За його словами, його правління є прикладом класичної диктатури. "Треба розуміти, що Кадиров не один, а ще є клани, тобто тейпи, навколо нього", - сказав він у коментарі Фокус.

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Експерт упевнений в тому, що клани в Чечні зроблять все, щоб зберегти владу в ситуації статус-кво.

Він спрогнозував розвиток ситуації таким чином, що ймовірна смерть Кадирова стане дестабілізуючим фактором для Чечні, але в середньостроковій, а не короткостроковій перспективі.

За словами співрозмовника. дестабілізація відбудеться коли частина тейпів залишаться незадоволеними розподілом влади в разі смерті Кадирова, і почнуть апелювати до Кремля.

"Рамзан Кадиров має незаперечну владу і авторитет в Чечні, саме він після смерті батька очолив війну і привів її до завершення. Ми вже бачили, що сина Кадирова Ахмата возили в Кремль, для так званих церемоніальних процедур з Путіним. Влада в Чечні це фактично спадкова монархія, яка легітимізована Кремлем під виглядом виборів там", — додав Семиволос.

Хто такий Ігор Семиволос Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець. Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

Раніше спливла інформація про небезпечний діагноз Кадирова. У Рамзана Кадирова загострилися хвороби, які призвели до важкого стану, розповіли в ГУР.

Колишній віце-президент "ЮКОСа" Леонід Невзлін заявляв, що главу Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. На лікування Кадиров навіть поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, а коли приїжджає в Чечню, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

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