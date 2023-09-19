Смерть послабить одне з угруповань у Кремлі: Данілов заявив, що Кадирова могли отруїти

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що погіршення стану здоров'я лідера Чечні Рамзана Кадирова може бути пов'язано з його отруєнням, причому неодноразовим.
"Те, що у Кадирова проблеми зі станом здоров'я — це відома річ. Мало того, є таке припущення, що це було отруєння, причому неодноразове отруєння, яке дало певні ускладнення на систему нирок", — сказав Данілов в ефірі телемарафону.
За словами секретаря РНБО, на Кадирова та інших росіян ведеться полювання, оскільки в Кремлі триває боротьба між різними гілками влади.
"На Кадирова полювали, і полювали росіяни. Він, з урахуванням того впливу, який він мав і продовжує поки мати на процеси в Росії, опинився в такій ситуації. Як там буде у нього зі станом здоров'я, будемо дивитися. Я б не поспішав, тому що людина може перебувати в комі і тиждень, і місяць, і півроку, і більше", — заявив Данілов.
Секретар РНБО заявив, що смерть Кадирова не призведе до якихось сильних змін в Росії, а лише послабить одне з угруповань Кремля, які ведуть війну між собою.
"Те, що стосується Кавказу, там можуть початися певні процеси, які говорять про те, що взагалі влада на Росії вкрай тендітна і похід Пригожина якраз це довів", — додав він.
Кадиров хворий - що відомо
Вранці 17 вересня ЗМІ писали з посиланням на анонімні джерела, що Рамзан Кадиров помер.
Пізніше в Telegram глави Чечні з'явилося відео, на кадрах якого живий Кадиров на тлі зелені заспокоює аудиторію, що йому "ще рано". Коли ролик був знятий - невідомо.
15 вересня ексдепутат Держдуми Геннадій Гудков, посилаючись на високопоставлені джерела в Чечні, повідомляв про те, що у Кадирова почалися серйозні проблеми зі здоров'ям, внаслідок чого його довелося госпіталізувати.
Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що у Кадирова загострилися хвороби, які призвели до важкого стану. Юсов додав, що дані про критичний стан глави Чечні підтверджуються з різних джерел, причому причиною недуги не є поранення.
ЗМІ писали, що Кадирову зробили операцію з пересадки нирки, однак орган не прижився - він досі перебуває у критичному стані.
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