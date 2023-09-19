'Прощавай, Росіє!': у Єревані спалахнули антиросійські протести на тлі загострення в Карабаху

Демонстранти блокували російське посольство, відбулися зіткнення з поліцією.

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Єреваном прокотилися протести / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

У центрі Єревана ввечері 19 вересня спалахнули антиурядові протести на тлі загострення ситуації у Карабаському регіоні. Учасники мітингу вигукують антиросійські гасла, вимагаючи відповідальності для Володимира Путіна за розв'язану війну проти України.

Станом на 19:40 за київським часом колона мітингувальників дійшла до російського посольства. Як повідомляє "ASTRA", протестувальники заблокували вхід в будівлю.

На території диппредставництва РФ пройшли перші зіткнення з поліцією. Правоохоронці застосували спецзасоби для розгону демонстрантів.

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Там же пізніше натовп почав вигукувати антиросійські гасла, цитуючи відомий вірш Лермонтова "Прощай, немытая Россия".

Один з присутніх взяв слово і назвав Путіна "фашистом, карликом, злочинцем", пригадавши йому воєнні злочини проти України.

"Володимир Путін - підлий боягуз. Путін вбиває вірмен руками азербайджанців. Путін 30 років ставив своїх маріонеток у владі у Вірменії, щоб проводити свою нахабну імперську політику. Будьте ви прокляті, покидьки", - сказав чоловік, натовп його підтримав.

Присутні біля посольства РФ в Єревані кричали "Ганьба" та "Убивці" і тримали плакати, що висміюють Путіна.

Протести в Єревані - дивіться відео:

Загострення ситуації в Карабаху

Сьогодні вдень у МО Азербаджана заявили про початок антитерористичної операції у Карабаському регіоні, де перебувають вірменські збройні формування і російські "миротворці". Країна зажадала повного виведення вірменських ЗС з Карабаху.

Дії Азербайджана підтримала Туреччина. Водночас Росія, яка постійно підігріває конфлікт, закликала обидві сторони вирішити питання шляхом переговорів.

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