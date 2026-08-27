Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Ситуація загострюється: ворог просунувся у ключовому місті: в DeepState оновили мапу

Інна Ковенько
27 серпня 2026, 18:56
google news Підпишіться
на нас в Google
Окупаційна армія РФ має територіальні успіхи на Костянтинівському напрямку фронту.
Росіяни просунулися в Часовому Яру
Росіяни просунулися в Часовому Яру / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Головне:

  • Аналітики DeepState показали свіжі мапи бойових дій
  • Окупанти просунулись в Часовому Яру

Аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Армія РФ має територіальні успіхи на Донеччині.

Про це аналітичний проект DeepState повідомив 27 серпня і опублікував свіжі мапи.

відео дня

Де просунувся ворог

За даними аналітиків, окупаційна армія РФ має територіальні успіхи на Костянтинівському напрямку. Згідно з мапою, ворог просунувся в Часовому Яру на Донеччині.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Часовому Яру", - йдеться в повідомленні.

Росіяни просунулися в Часовому Яру
Росіяни просунулися в Часовому Яру / Фото: DeepState

Як повідомляв Генеральний штаб ЗСУ, на Костянтинівському напрямку зафіксовано 28 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр, Нове Шахове та в бік Миколайпілля.

Зазначається, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень.

Часів Яр опинився під найбільшою загрозою оточення

Як писав Главред, російські окупаційні війська намагаються розширити зону контролю навколо Костянтинівки. Водночас, за оцінкою аналітиків українського OSINT-проєкту DeepState, найскладніша ситуація складається в районі Часового Яру. У разі втрати флангів українське угруповання в місті може опинитися під серйозним тиском.

"Однак в найбільшій небезпеці зараз знаходиться Часів Яр, який огортає своїм навколишнім контролем противник. В самому місті вдається утримувати позиції, але якщо впадуть фланги, зокрема, на ділянці вище, то угрупуванню в населеному пункті Часів Яр прийдеться не солодко", - попередили аналітики.

Ситуація загострюється: ворог просунувся у ключовому місті: в DeepState оновили мапу
Часів Яр / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Главред писав, що РФ веде два основні наступи - на північну та південну околиці українського фортечного поясу в Донецькій області, який є головною метою Москви у весняно-літній кампанії 2026 року. Як повідомили аналітики ISW, після провальних спроб пробитися до Слов'янська з північного сходу через Лиман, окупанти перенесли основні зусилля на східний та південно-східний напрямки, а на півдні поясу активно проникають у Костянтинівку.

Нагадаємо, Генштаб підкреслив, що активні бойові дії в Дніпропетровській області продовжуються. Генштаб також спростував чутки про повне звільнення області і наголосив, що наступ Сил оборони триває в регіоні. За повідомленням, під контроль України повернули 19 населених пунктів.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) зазначив у своєму звіті, що російські війська не просунулися на півночі Сумської області. За їх даними, ЗСУ зірвали наступ ворога на окремих ділянках і перейшли в контратаку.

Читайте також:

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
лінія фронту Часів Яр DeepState
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ від ночі б’є балістикою та дронами: Зеленський розкрив наслідки ударів по Україні

РФ від ночі б’є балістикою та дронами: Зеленський розкрив наслідки ударів по Україні

19:46Україна
Росія масовано атакує Київ дронами, є влучання в центрі столиці: що відомо

Росія масовано атакує Київ дронами, є влучання в центрі столиці: що відомо

19:19Війна
У Путіна зробили заяву про нові мирні переговори з Україною

У Путіна зробили заяву про нові мирні переговори з Україною

19:14Війна
Реклама

Популярне

Більше
Для чого поляки обгортають фруктові дерева картоном - простий трюк врятує врожай

Для чого поляки обгортають фруктові дерева картоном - простий трюк врятує врожай

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туристів у лісі за 43 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туристів у лісі за 43 с

Кому вересень 2026 принесе фінансовий успіх і запуск важливих проєктів — гороскоп

Кому вересень 2026 принесе фінансовий успіх і запуск важливих проєктів — гороскоп

"Не заслужена, не народна": чоловік Федишин обурився через звання для артистки

"Не заслужена, не народна": чоловік Федишин обурився через звання для артистки

Зелений перець почне червоніти на очах: чим його потрібно полити

Зелений перець почне червоніти на очах: чим його потрібно полити

Останні новини

19:49

Чому солдати з КНДР з'являться на фронті: названо приховану ціль Путіна

19:46

РФ від ночі б’є балістикою та дронами: Зеленський розкрив наслідки ударів по Україні

19:35

Навіщо стіни миють оцтом і кондиціонером: причина популярності суміші

19:20

Кран блищатиме тижнями: який аптечний засіб допоможе позбутися нальоту

19:19

Росія масовано атакує Київ дронами, є влучання в центрі столиці: що відомо

Бронювання, зарплати, стипендії та ціни на продукти: що зміниться в Україні з 1 вересняБронювання, зарплати, стипендії та ціни на продукти: що зміниться в Україні з 1 вересня
19:14

У Путіна зробили заяву про нові мирні переговори з Україною

19:13

Сода, оцет та лимонний сік: навіщо їх змішують і в чому підвох прийому

19:10

Росія змінює тактику ударів по Україні: Копитько попередив про нову загрозу з 1 вересняПогляд

19:00

Ядерний монстр: під Вінницею знайшли підземну фортецю СРСР, що там ховалиВідео

Реклама
18:56

Ситуація загострюється: ворог просунувся у ключовому місті: в DeepState оновили мапу

18:55

"Два пупиришки": Мозгова жорстко присоромила Потапа та Настю

18:36

Любовний гороскоп на вересень: Овнам — стриманість, Тельцям — затишок

18:25

"Україна - не головне питання": Буданов заявив про ціль візиту глави ЦРУ до Москви

18:25

До весни не дотягнуть: які фруктові дерева категорично не можна садити восени

18:18

На кого чекає повернення колишніх та кар’єрний злет: гороскоп на вересень 2026Відео

18:15

"Буду няньчити": путіністка Наташа Корольова повідомила про поповнення в родині

18:14

Тест на IQ: потрібно знайти знайти число 78 серед 70 за 7 секунд

18:12

Гроші та щастя в дім: що наші пращури завжди клали по кутках оселі

17:56

Перекис водню на стінах: для чого його використовують і як правильно наноситиВідео

17:53

Навіщо люди все частіше вішають фольгу на дверну ручку - секрет здивуєВідео

Реклама
17:50

Сонце атакує Землю — вчені попереджають про геомагнітний шторм

17:40

Від Ржищева до затопленого села Гусинці та Лисої гори: Алан Бадоєв та Ольга Навроцька презентували 2 частину роману "Хорт. Перший характерник"

17:36

РФ просить у КНДР нові потужні ракети та 50 тисяч солдатів: що задумав Путін

17:14

"З таким не демобілізують": популярний артист-воїн переніс операцію

17:07

Люди, народжені у певні чотири місяці, мають особливу потребу в усамітненні

17:04

ЗСУ могли масовано вдарити по Донецьку новою ракетою - що про неї відомо

16:57

Путін може перевірити НАТО на міцність: який сценарій готує Кремль

16:48

Який знак зодіаку опиниться перед важливим вибором: гороскоп на вересень 2026Відео

16:38

Не міг ходити й говорити: зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" опинився у важкому стані

16:34

Королева краси важила 136 кг через діагноз: як вона змінилася за 5 років

16:17

Гороскоп Таро на завтра, 28 серпня: Тельцям — сюрприз, Скорпіону — вибір

16:16

Нові вікові межі мобілізації в Україні: що готують для чоловіків 50+ та молодше 25-ти

16:15

Смерть Гайден Панеттьєрі: представник актриси зробив загадкову заяву

16:06

Євро та долар несподівано подешевшали: свіжий курс валют на 28 серпня

16:00

"Знай свою Україну": з цього року в школах вивчатимуть українські традиції та свята, - Гнат Коробко

15:57

Сильні пориви вітру та грози: які області України заллє дощами

15:56

Гороскоп на завтра, 28 серпня: Тельцям - знайомство, Рибам - можливості

15:46

Популярна російська співачка втратила сина: що відомо

15:42

Три сумки на осінь 2026: стилістка пояснила, як обрати аксесуар на щоденьВідео

15:30

Вейп для українців виявився найдорожчим у Європі – дослідження ВАРЕС

Реклама
15:25

Одяг висохне вдвічі швидше: допоможе хитрий трюк японських господиньВідео

15:04

Київстар ТБ відкриває сезон Original-мелодрам: "Відважна дівчина" — вже 3 вересня ексклюзивно на платформі

15:00

Місячне затемнення 28 серпня: кому з 3 знаків зодіаку чекати грошового прориву

15:00

Росія вперше застосувала для удару по Україні оновлену балістичну ракету

14:57

Чому 28 серпня чоловікам не радять зустрічатися з тещею: яке свято

14:36

"Не заслужена, не народна": чоловік Федишин обурився через звання для артистки

14:21

Нова хвиля мобілізації в РФ у 2026 році: у розвідці назвали масштаби та терміни

13:56

Тануть на очах: популярні голлівудські зірки стрімко втрачають вагу

13:55

Зірка "Гаррі Поттера" через 15 років знову зіграє свою культову роль

13:50

Серіал 2+2 "Пригоди козака Виговського" вийде на Netflix

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти