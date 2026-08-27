Ситуація загострюється: ворог просунувся у ключовому місті: в DeepState оновили мапу

Окупаційна армія РФ має територіальні успіхи на Костянтинівському напрямку фронту.

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Росіяни просунулися в Часовому Яру / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

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Аналітики DeepState показали свіжі мапи бойових дій

Окупанти просунулись в Часовому Яру

Аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Армія РФ має територіальні успіхи на Донеччині.

Про це аналітичний проект DeepState повідомив 27 серпня і опублікував свіжі мапи.

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Де просунувся ворог

За даними аналітиків, окупаційна армія РФ має територіальні успіхи на Костянтинівському напрямку. Згідно з мапою, ворог просунувся в Часовому Яру на Донеччині.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Часовому Яру", - йдеться в повідомленні.

Росіяни просунулися в Часовому Яру / Фото: DeepState

Як повідомляв Генеральний штаб ЗСУ, на Костянтинівському напрямку зафіксовано 28 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр, Нове Шахове та в бік Миколайпілля.

Зазначається, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень.

Часів Яр опинився під найбільшою загрозою оточення

Як писав Главред, російські окупаційні війська намагаються розширити зону контролю навколо Костянтинівки. Водночас, за оцінкою аналітиків українського OSINT-проєкту DeepState, найскладніша ситуація складається в районі Часового Яру. У разі втрати флангів українське угруповання в місті може опинитися під серйозним тиском.

"Однак в найбільшій небезпеці зараз знаходиться Часів Яр, який огортає своїм навколишнім контролем противник. В самому місті вдається утримувати позиції, але якщо впадуть фланги, зокрема, на ділянці вище, то угрупуванню в населеному пункті Часів Яр прийдеться не солодко", - попередили аналітики.

Часів Яр / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Главред писав, що РФ веде два основні наступи - на північну та південну околиці українського фортечного поясу в Донецькій області, який є головною метою Москви у весняно-літній кампанії 2026 року. Як повідомили аналітики ISW, після провальних спроб пробитися до Слов'янська з північного сходу через Лиман, окупанти перенесли основні зусилля на східний та південно-східний напрямки, а на півдні поясу активно проникають у Костянтинівку.

Нагадаємо, Генштаб підкреслив, що активні бойові дії в Дніпропетровській області продовжуються. Генштаб також спростував чутки про повне звільнення області і наголосив, що наступ Сил оборони триває в регіоні. За повідомленням, під контроль України повернули 19 населених пунктів.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) зазначив у своєму звіті, що російські війська не просунулися на півночі Сумської області. За їх даними, ЗСУ зірвали наступ ворога на окремих ділянках і перейшли в контратаку.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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