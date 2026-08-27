ЗСУ могли масовано вдарити по Донецьку новою ракетою - що про неї відомо

Дальність JDAM-LR сягає 555 км, але передачу Україні ще не підтверджено

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JDAM-LR - ЗСУ могли вдарити по Донецьку ракетою дальністю 555 км / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Уламки в Донецьку можуть вказувати на нову JDAM-LR

Дальність ракети може сягати понад 550 кілометрів

Застосування JDAM-LR Україною поки не має підтвердження

Удар Сил оборони по командних пунктах російської армії в окупованому Донецьку міг бути завданий новітньою крилатою ракетою JDAM-LR із заявленою дальністю понад 550 кілометрів. На це можуть вказувати уламки, знайдені після атаки. Про це повідомили аналітики профільного порталу Defense Express.

Після масованого удару по Донецьку в мережі з'явилися фотографії уламків, які почали аналізувати російські джерела. За маркуванням на одній із деталей вони визначили застосування ракет Storm Shadow / SCALP, однак інші фрагменти викликали додаткові питання.

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Увагу привернули залишки крил і система їхнього кріплення. На одному з уламків, як зазначають у Defense Express, помітили код 6F8W7, пов'язаний з австралійською компанією Ferra Aerospace.

Компанія співпрацює, зокрема, з американською Boeing і виробляє комплекти крил для JDAM-ER. Зовнішня схожість цих деталей із фрагментами після удару стала підставою для припущень про використання іншої, значно дальнобійнішої розробки.

Аналітики наголошують, що звичайна JDAM-ER навряд чи могла бути застосована для такого удару через обмеження її дальності.

"JDAM-ER має максимальну оголошену дальність застосування всього 75 км. Цього вистачить лише при умові висотного пуску майже прямо над лінією фронту, що навіть за умови послабленої російської ППО не можливо", - зазначили аналітики.

Однією з версій стало застосування JDAM-LR - нової системи з реактивним двигуном, яку вперше випробували лише у квітні цього року. Вона використовує комплект крил, схожий на JDAM-ER, але має значно більший радіус дії.

"Завдяки встановленню реактивного двигуна, JDAM-LR має максимальну оголошену дальність застосування понад 300 морських миль (555 кілометрів), чого більш ніж достатньо для удару по Донецьку", - йдеться у матеріалі.

За наявними даними, JDAM-LR може оснащуватися 500-фунтовою авіабомбою Mk-82 вагою 226,7 кілограма. Аналітики припускають, що такого боєприпасу могло вистачити для руйнування великої чотириповерхової заводської будівлі в районі одного з можливих місць влучання.

Окреме питання стосується наведення та протидії російським засобам радіоелектронної боротьби. Система використовує інерційну навігацію та GPS, тоді як попередні комплекти JDAM мали проблеми зі стійкістю до впливу РЕБ.

Водночас точність можливого застосування нової системи може свідчити про доопрацювання цього компонента.

"У звичайних JDAM були проблеми зі стійкістю до систем радіоелектронної боротьби, але судячи з точних влучань JDAM-LR у Донецьку, ці проблеми ймовірно виправили", - вказали в Defense Express.

Потенційними носіями такої зброї можуть бути кілька типів бойових літаків, які вже є на озброєнні України. Йдеться не лише про F-16, а й про модернізовані радянські винищувачі.

"Запуск JDAM-LR теоретично може здійснюватись з будь-якого літака, що здатний застосовувати звичайні JDAM. А в Україні окрім F-16 це можуть робити й радянські МіГ-29 та Су-27, які були спеціально модифіковані для цього", - відзначили аналітики.

Водночас вони підкреслюють, що версія про використання JDAM-LR поки залишається лише припущенням. Твердих доказів, які б остаточно підтверджували передачу цих ракет Україні, наразі немає.

Якщо такі комплекти справді вже надійшли до ЗСУ, їхня кількість, імовірно, невелика. Серійне виробництво JDAM-LR у США запустили лише нещодавно, а американські військові замовили обмежену партію.

"Якщо ці комплекти, які перетворюють бомби на крилаті ракети й дійсно вже в Україні, то це ймовірно була невелика партія, яку передали для випробувань в умовах сучасної війни", - припустили в Defense Express.

JDAM / Інфографіка: Главред

Яка ціль ударів по РФ - коментар експерта

Україна збільшила кількість ударів по території Росії, які вже створюють проблеми для військового постачання та інфраструктури РФ. Наступним етапом може стати перехід до комбінованих атак із застосуванням різних видів озброєння. Про це повідомив заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в ефірі Radio NV.

За його оцінкою, нинішня кампанія має конкретний вплив на можливості російської армії. Зокрема, атаки зачіпають маршрути забезпечення та морські об'єкти, через які до РФ надходять важливі вантажі.

"І удари є позитивними, тому що вони мають наслідки для Росії. Перерізається логістика, б'ється по кораблях, які завозили вантаж з Ірану, комплектуючі для "Шахедів"", - сказав експерт.

Подальший розвиток таких операцій, на його думку, залежатиме від того, наскільки Україна зможе розширити набір доступних засобів ураження. Це відкриє можливість для складніших сценаріїв одночасного використання різних типів озброєння.

"Нам треба збільшувати можливості й збільшувати кількість номенклатури зброї, яку ми використовуємо, для того, щоб вже робити і комбіновані атаки по території Російської Федерації", - підкреслив Храпчинський.

Удари по військових цілях РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Петро Андрющенко повідомив, що в тимчасово окупованому Донецьку зафіксували значну кількість прильотів. Аналітики і моніторингові джерела відзначали ймовірне застосування "Фламінго" під час цих ударів. За повідомленням, удари припали на райони Донецьк-Сіті, залізничного вокзалу та Донбас-Арени.

Моніторинговий канал Exilenova повідомив про нічну атаку дронів на Кстовський нафтопереробний завод компанії "Лукойл". За даними джерел, проектна потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Головне управління розвідки повідомило про стан російської дальньої авіації та її спроможності. В ГУР відзначали наявність боєздатних 13 Ту-160 і 38 Ту-95 у складі ПВК РФ. Загалом у складі повітряно-космічних сил є 15 Ту-160 і 47 Ту-95, з яких боєздатними вказано відповідно 13 і 38 одиниць.

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