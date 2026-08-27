Королева краси важила 136 кг через діагноз: як вона змінилася за 5 років

Ембер Улер пройшла шлях від важкого діагнозу до перемоги на конкурсі краси.

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Ембер Улер - як змінилася королева краси / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ембер Улер

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Як виглядала королева краси до схуднення

Який історичний рекорд готується встановити

П'ять років тому мешканка США та мати трьох дітей Ембер Улер важила 136 кг. На черговому прийомі у лікаря вона почула суворий вердикт: важка форма ожиріння, переддіабет і реальний ризик не дожити до випускного власних дітей. Як повідомляє видання People, королева краси повністю змінила своє життя і продемонструвала своє неймовірне перетворення.

Переломним моментом для дівчини став випадок у батутному парку - Ембер застрягла в поролоновій ямі, і навіть ланцюг із трьох м’язистих хлопців не зміг її витягнути.

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"Я ніколи в житті не відчувала такого приниження. Тоді я сказала собі: „Знаєш що? Бути хворою на ожиріння - це неймовірно важко. Я живу лише наполовину"", - згадує Улер.

Як виглядала Ембер Улер 5 років тому / фото: instagram.com, Ембер Улер

Усвідомивши, що так далі жити не можна, Ембер поставила перед собою божевільну мету - не просто схуднути, а вийти на сцену конкурсу краси. За три з половиною роки наполегливих тренувань у залі та суворих обмежень Улер схудла на 77 кг. У 2024 році вона здобула титули Mrs. Florida Universe та Mrs. Universe USA.

У липні 2026 року 41-річна Ембер пройшла відкритий кастинг і отримала титул Miss Michigan USA 2026, завоювавши право поборотися за корону на 75-му ювілейному конкурсі Miss USA в Маямі. Улер виявилася найстаршою учасницею змагань. Незважаючи на початковий страх загубитися серед 20-річних суперниць, Ембер зізнається, що юні конкурсантки активно вболівають за неї.

Ембер Улер - конкурс краси "Міс США" / фото: instagram.com, Ембер Улер

"Я відчуваю, що готова до цього. Я можу стати найстаршою Miss USA в історії. Я можу стати першою матір'ю, яка завоювала цей титул. Відчуваю, що можу набрати одразу стільки балів! За моїми плечима - мудрість і зрілість, і я точно знаю, чого вимагає ця робота", - з гордістю заявляє Ембер.

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