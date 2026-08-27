Путін може перевірити НАТО на міцність: який сценарій готує Кремль

Військовий експерт пояснив, чому Кремлю достатньо однієї десантно-штурмової бригади, щоб спровокувати кризу всередині НАТО.

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РФ готує провокації проти НАТО / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Путіну досить десантно-штурмової бригади для провокації в НАТО

Естонська Нарва може стати місцем диверсії Росії

Ознак підготовки вторгнення з півночі наразі немає

Кремль не потребує підкріплення північнокорейськими підрозділами для нової агресії проти Заходу. Російському диктатору Володимиру Путіну вистачить рейдового загону, щоб спровокувати кризу всередині НАТО ще до завершення війни в Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

На його думку, справжня мета Кремля - не масштабне вторгнення, а точковий удар, здатний похитнути єдність Альянсу зсередини.

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"Путіну потрібно перевірити статтю 5 Статуту НАТО і вбити клин між країнами Альянсу з метою подальшого розвалу НАТО. Для цього йому вистачить однієї або кількох десантно-штурмових бригад, а таку кількість сил Росія здатна виділити", - зазначив Жданов.

За його словами, після формування такого підрозділу Кремль вдасться до класичного сценарію дестабілізації прикордонної території.

"Росії не треба йти на Варшаву, Ригу чи Гельсінкі - їй достатньо вторгнутися на територію цієї країни, вчинити якісь терористичні акти, навести там переполох і вийти. І можна не сумніватися: НАТО розвалиться на друзки", - переконаний полковник запасу.

5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Де РФ може влаштувати збройну провокацію

Жданов виділяє три напрямки, де Росія найімовірніше влаштує збройну провокацію, - Польщу, країни Балтії та Фінляндію. Найбільш вразливим експерт вважає прикордонне естонське місто – Нарва.

"Росія може розпалити там сепаратистські настрої та провести диверсійно-розвідувальний рейд. І ось питання - чи відкриють вогонь по російських диверсантах? Чи НАТО сидітиме й радитиметься? Ось що потрібно Путіну: йому треба внести хаос і сум'яття у злагоджені ряди НАТО", - наголосив він.

Додаткову впевненість Кремлю, за словами Жданова, надають нещодавні заяви президента США щодо ролі Вашингтона в обороні Європи.

"У Путіна є заява Трампа, яка окрилює його, - той сказав, що США не воюватимуть за Європу. Путін знає, що американський батальйон в Естонії не вийде зі своїх казарм і не відкриє вогонь по його солдатах", - підкреслив експерт.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Чи загрожує Україні вторгнення через Чорнобиль

Окремо він прокоментував публікації західних медіа про нібито підготовку Росії до нового наступу з півночі.

"Я не думаю, що буде нове вторгнення, тим більше в Чорнобилі. Росіяни вже копали окопи в Рудому лісі й знають, що через Чорнобильську зону краще не ходити: фон радіації в ґрунті на глибині нижче 30 см набагато вищий за допустиму норму", - пояснив Жданов.

Полковник наголосив, що українська розвідка постійно фіксує пересування підрозділів на території Білорусі, тому раптова загроза звідти малоймовірна.

"Ми будемо спостерігати. Ми знаємо, скільки військ на території Білорусі, скільки чого росіяни туди переміщують і що там формують. Тому створити на півночі раптову загрозу для нас з метою вторгнення просто нереально в нинішніх умовах. Але вивільнити якусь частину військ і провести збройну провокацію з рейдовим вторгненням на нашу територію Росія може", - допустив експерт.

Які області може обрати РФ для нового вторгнення

Заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький говорив, що Росія може піти в новий наступ на північному напрямку - на Київську та Чернігівську області - вже взимку, якщо цього року проведе нову хвилю мобілізації.

За його словами, строки залежатимуть від масштабів призову - і від того, чи наважиться Кремль на нього взагалі.

"Тобто якщо агресор в цьому році проведе нову хвилю мобілізації - вони можуть підготувати потужне ударне угруповання ближче до лютого, на початку наступного року. А це не виключає, що російське командування може влаштувати таку операцію у лютому, знаючи любов Путіна до символічних дат", - підкреслив він.

Загроза вторгнення РФ в НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, НАТО готується до можливого нападу країни-агресора - Росії. В Альянсі існують конкретні плани на випадок, якщо російський диктатор Володимир Путін віддасть наказ своїм військам вторгнутися, наприклад, у країни Балтії.

За даним Британської розвідки, Путін планує пряме протистояння з НАТО протягом найближчих кількох місяців, обравши мішенню новий уряд Великої Британії на чолі з Енді Бернемом.

Аналітики Інституту вивчення війни говорили, що Росія може готувати провокацію під чужим прапором проти країн НАТО. Розвідки Литви та Польщі фіксують підготовку кінетичних операцій та використання дронів для дестабілізації регіону.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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