Росія масовано атакує Київ дронами, є влучання в центрі столиці: що відомо

Країна-агресорка Росія протягом всього дня 27 серпня продовжує атакувати Київ ударними безпілотниками. У столиці працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).
Мешканців столиці закликали негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення повітряної тривоги.
"У Києві працює ППО. Просимо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги", - повідомили у КМВА.
Окремо стало відомо про наслідки атаки в одному з центральних районів столиці. На місце вже прямують відповідні служби, які мають встановити масштаби пошкоджень та перевірити інформацію про постраждалих.
"У Подільському районі пошкоджено 4-поверховий житловий будинок. Інформація про потерпілих уточнюється. Служби слідують на місце події", - повідомили у КМВА.
За даними моніторингових каналів, загроза для регіону зберігається. Повідомляється про рух реактивних безпілотників у напрямку Київської та Чернігівської областей.
Як згодом уточнив мер Києва Віталій Кличко, екстрені служби гасять загоряння покрівлі чотириповерхового житлового будинку в Подільському районі.
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