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Перекис водню на стінах: для чого його використовують і як правильно наносити

Віталій Кірсанов
27 серпня 2026, 17:56
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Завдяки окислювальним властивостям перекис водню впливає на органічні забруднення.
Навіщо використовувати перекис водню для стін
Навіщо використовувати перекис водню для стін / Колаж: Главред, скріншоти

Ви дізнаєтеся:

  • Навіщо використовувати перекис водню для стін
  • Як очистити стіну перекисом
  • Яких заходів безпеки слід дотримуватися

Перекис водню відомий як засіб для обробки ран, проте його можна використовувати й у побутовому прибиранні. Зокрема, 3%-вий розчин здатний допомогти впоратися з деякими поверхневими плямами на стінах. Завдяки окислювальним властивостям перекис водню впливає на органічні забруднення. Про це пише Тn.com.ar.

Однак такий спосіб підходить не для всіх поверхонь. Перед початком прибирання важливо з’ясувати, чим покрита стіна, і обов’язково протестувати засіб на невеликій непомітній ділянці. Це дозволить зрозуміти, чи не зміниться колір і чи не пошкодиться покриття.

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Навіщо використовувати перекис водню для стін

Перекис може допомогти освітлити деякі види забруднень і зменшити кількість окремих мікроорганізмів на поверхні. Його можна застосовувати, наприклад, для обробки слідів вогкості, бруду та інших органічних плям.

При цьому важливо розуміти, що засіб діє лише на поверхні. Якщо цвіль проникла глибоко в будівельні матеріали, перекис не усуне її повністю. Вона також не вирішить проблему підвищеної вологості.

Якщо плями регулярно з’являються знову, а в приміщенні зберігається запах вогкості, причина може полягати в протіканні, недостатній вентиляції або утворенні конденсату. У такій ситуації насамперед необхідно усунути джерело вологи.

Як очистити стіну перекисом

Для прибирання слід використовувати звичайний аптечний перекис водню концентрацією 3%. Застосовувати більш концентровані розчини для цієї мети не варто.

Спочатку зі стіни потрібно видалити пил сухою або злегка вологою тканиною. Після цього невелику кількість перекису можна нанести на чисту тканину й обережно обробити забруднену ділянку.

Не рекомендується сильно просочувати стіну рідиною, особливо якщо поверхня пофарбована. Через кілька хвилин оброблене місце слід протерти вологою тканиною і залишити до повного висихання.

Перед очищенням помітної або великої ділянки обов’язково проведіть тест у малопомітному місці. Після висихання потрібно перевірити, чи не змінився відтінок і чи не постраждала структура покриття.

Яких запобіжних заходів слід дотримуватися

Навіть відносно звичні побутові засоби вимагають обережного поводження. Перекис може подразнювати шкіру та очі, тому під час прибирання краще використовувати захисні рукавички та забезпечити хороше провітрювання приміщення.

Також категорично не слід змішувати перекис водню з відбілювачем, аміаком та іншими миючими засобами. Такі поєднання можуть призвести до утворення небезпечних речовин.

Особливої уваги потребують яскраво пофарбовані стіни, шпалери та інші чутливі покриття. Окислювальна дія перекису може змінити їхній колір або пошкодити поверхню.

Поширена помилка - відразу наносити засіб на велику ділянку стіни. Набагато безпечніше спочатку провести невеликий тест і дочекатися повного висихання. Якщо покриття залишилося без змін, можна переходити до обробки самого забруднення.

Дивіться відео про те, як за допомогою перекису водню прибирати в домі

Перекис водню в побуті
Перекис водню в побуті / Інфографіка: Главред

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Джерело: TN.com.ar

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