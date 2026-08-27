Євро та долар несподівано подешевшали: свіжий курс валют на 28 серпня

Євро став відчутно дешевшим та впав у ціні одразу на 15 копійок.

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Офіційний курс валют в Україні на 28 серпня / колаж: Главред, фото: pixabay

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Яким буде курс валют в Україні у п’ятницю

Які валюти подешевшали найбільше

На п’ятницю, 28 серпня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар, євро та злотий несподівано подешевшали. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На п’ятницю офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,54 грн/дол. Таким чином українська національна валюта зміцнилася на 3 копійки.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 28 серпня встановлено на рівні 51,85 грн/євро, що на 15 копійок менше, ніж у четвер (52,00 грн/євро).

Курс злотого

Польський злотий також підтримав загальний тренд та подешевшав. Курс цієї валюти встановлено на рівні 11,98 грн/злотий. Варто зауважити, що у четвер курс був на рівні 12,10 грн/злотий. Отже українська гривня зміцнила позиції на 12 копійок.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют у вересні

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий заявив, що на початку вересня передумов для різкого валютного стрибка в Україні не очікується, але ситуація залишатиметься напруженою.

За його прогнозом, курс долара перебуватиме в межах 44,6-45,1 грн, а курс євро - 51-52,5 грн.

Він додав, що головна невизначеність на початку осені буде пов’язана не стільки з наявністю валюти, скільки з психологією населення.

"Воєнні атаки, ризик перебоїв з електропостачанням, можливе подорожчання окремих товарів і пального здатні підштовхнути громадян до традиційної захисної реакції купівлі долара або євро. Проте перед тим, як конвертувати значну частину заощаджень, доцільно оцінити власні потреби", - зауважив банкір.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, останній тиждень серпня мине під впливом значної кількості ризиків, однак це не означає неминучості різких курсових змін. Курс долара може перебувати в межах 44,6-45,2 грн/дол., а євро – 51-52,5 грн/євро.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов говорив, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень.

Фінансист і економіст Сергій Фурса говорив, що у 2027 або у 2028 році курс долара в Україні може зрости до 51 гривні. Ситуація значною мірою залежить від регулювання з боку Національного банку України.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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