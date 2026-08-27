"З таким не демобілізують": популярний артист-воїн переніс операцію

Музикант вперше в житті переніс наркоз і розповів про свій стан.

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Сергій Мартинюк - мобілізація / колаж: Главред, фото: instagram.com, Сергій Мартинюк

Ви дізнаєтеся:

Яку операцію переніс лідер гурту "Фіолет"

Що Сергій Мартинюк розповів про своє самопочуття

Відомий український музикант, письменник і фронтмен гурту "Фіолет" Сергій "Колос" Мартинюк, який зараз захищає країну в лавах ЗСУ, переніс операцію. Про це артист особисто повідомив у Instagram, опублікувавши фото прямо з лікарняного ліжка.

Як зізнався 38-річний виконавець, це втручання стало першим у його житті. Хірургічна процедура була необхідна для відновлення голосових зв’язок.

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Сергію Мартинюку прооперували голосові зв’язки / фото: instagram.com, Сергій Мартинюк

"Перший за майже 39 років життя наркоз і перша операція. Відчуття, наче після сильного похмілля, про які я вже встиг забути. Дали новий шанс моїм голосовим зв’язкам. Попереду тижні тиші та реабілітації. У листопаді планую концерти, тому настрій бойовий", - поділився Сергій.

Співак також одразу спростував будь-які чутки та спекуляції щодо своєї подальшої служби, запевнивши фанатів, що звільнятися з армії через цю процедуру він не збирається.

Сергій Мартинюк - ЗСУ / фото: instagram.com, Сергій Мартинюк

"І ні - з таким не демобілізують. Дякую всім, хто писав і підтримував", - підсумував артист.

Сергій Мартинюк - мобілізація

Нагадаємо, що Сергій Мартинюк приєднався до Збройних сил України наприкінці травня 2024 року. Музикант відкрито повідомив у соцмережах, що рішення вступити до лав захисників було усвідомленим і добровільним.

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Про гурт: "Фіолет" "Фіолет" - український музичний гурт, заснований взимку 2009 року в Луцьку Сергієм (Колосом) Мартинюком та Андрієм Олексюком, повідомляє Вікіпедія. Творчим лідером і вокалістом колективу є Сергій Мартинюк. Музиканти активно виступають на українській сцені, а до сучасного складу гурту, окрім засновника, входять гітаристи Максим Міщенко та Роман Андрухів, бас-гітарист В’ячеслав Короткий і барабанщик Руслан Бабаєв.

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