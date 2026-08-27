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Не міг ходити й говорити: зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" опинився у важкому стані

Олена Кюпелі
27 серпня 2026, 16:38оновлено 27 серпня, 17:23
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Актор розповів про дуже непростий період у своєму житті.
Брайан Остін Грін пережив важкий період
Брайан Остін Грін пережив важкий стан / Колаж Главред, фото Instagram/brianaustingreen

Коротко:

  • Що сталося з актором
  • Як він вийшов із цього стану

Популярний американський актор і зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" Брайан Остін Грін розповів про важкий неврологічний криз, який він пережив кілька років тому і який ледь не зруйнував його життя.

За інформацією Page Six, за його словами, хвороба проявлялася симптомами, схожими на інсульт, однак точний діагноз лікарі так і не змогли поставити.

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Грін згадує, що в якийсь момент повністю втратив базові навички: він не міг ходити, говорити, читати та писати. По суті, йому довелося заново вчитися всьому - від мовлення до рухів. Сам актор описує цей стан як повне "відключення" зв’язку між мозком і тілом.

Брайан Остін Грін
Брайан Остін Грін переніс важке захворювання / ua.depositphotos.com

Боротьба з хворобою тривала близько чотирьох з половиною років. Медики припускають, що причиною могли стати внутрішні запальні процеси, пов’язані з харчуванням, а також сильний хронічний стрес.

Актор зізнався, що хвилювався, чи зможе взагалі повернутися до професії, оскільки симптоми були вкрай важкими. Відновлення виявилося довгим і складним, і важливу роль у ньому відіграла психотерапія: саме робота з емоційним станом допомогла йому поступово повернути контроль над життям і здоров’ям.

Цей період припав на час його шлюбу з актрисою Меган Фокс, що додатково ускладнювало ситуацію на тлі особистих труднощів.

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Про особу: Брайан Остін Грін

Брайан Остін Грін - американський актор. Найбільше відомий своєю роллю Девіда Сільвера в телесеріалі "Беверлі-Гіллз, 90210", якого він грав з 1990 по 2000 рік. Крім того, зіграв Дерека Різа в американському серіалі "Термінатор: Битва за майбутнє" та Кріса в шоу "Фредді". Отримав роль Металло в "Таємницях Смолвіля" та Кіта Уотсона, коханця Брі Ван де Камп у "Відчайдушних домогосподарках". У 2012 році зіграв у комедійному серіалі "Весільний ансамбль" на каналі TBS. З 2010 по 2020 рік був одружений з актрисою Меган Фокс.

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