Спалення танків і вторгнення до 190 тис військових РФ: у Зеленського оголосили про контроль над Україною

Михайло Подоляк / Скріншот YouTube-канал Ехо Москви

Україна абсолютно контролює ситуацію, яка відбувається в державі. РФ не встановила будь-якої політичної влади в захоплених містах. Якщо десь ворожим військам вдалося зайти на українську територію, їх танки будуть спалені в інших місцях. На територію країни потрапили близько 187-188 тисяч військових сил Росії. Вони можуть ввести додатковий військовий контингент, але такий план реалізувати непросто. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ми тотально контролюємо все, що відбувається в областях України. Немає жодних переходів, жодних адміністрацій, міст в підпорядкуванні РФ. Безумовно, якісь маленькі міста, коли туди приходить техніка 60-80 танків, а там знаходиться тільки поліція, ніхто воювати з ними не буде. Ці танки будуть спалені в інших місцях, де знаходяться Збройні сили України", - сказав він у ефірі Ехо Москви.

За його словами, в Україну потрапили близько 188 тисяч російських військ. У Генштабі РФ порахували таку цифру достатньою для встановлення контролю над державою.

"Угруповання було близько 187-188 тисяч, це якщо ми беремо з підрозділами Росгвардіі, з авіакомпонентом, з морським компонентом. Це досить велике ударне угруповання. Порахували, що цього буде достатньо", - додав Подоляк, підкресливши, що росіяни можуть ввести додатковий військовий контингент з центрального і південного військових округів, проте найбільш боєздатні війська були якраз таки біля кордонів України. Стягнути додаткові сили буде складно.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович сказав, що Росія кинула для захоплення України більшість боєздатних військ - у росіян фактично вже немає резерву для додаткового стягування сил.