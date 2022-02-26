ФРН дозволила партнерам постачати в Україну зброю німецького виробництва - Bild

Німеччина дозволила відправляй в Україну зброю німецького виробництва / pixabay

Федеративна Республіка Німеччина прийняла рішення схвалити поставку країнами-партнерами зброї німецького виробництва в Україну.

Про це йдеться в повідомленні німецького видання Bild.

Відзначається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц дозволив країнам-партнерам поставляти зброю німецького виробництва в Україну.

Зокрема, федеральний уряд дозволив Нідерландам відправити 400 реактивних гранатометів для ЗСУ.

Шольц також дав дозвіл Естонії на поставку в Україну гаубиць часів НДР, повідомляє Frankfurter Allgemeine. За даними газети, Німеччина також хоче поставити Україні 14 бронемашин. Вони призначені для захисту людей, але їх можна використовувати і в цілях евакуації.

Нагадаємо, раніше в Україну прибула допомога з Польщі - колона з боєприпасами для боротьби з російським агресором.