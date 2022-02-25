В Україну з Польщі прибула колона з боєприпасами

Україна отримала військову допомогу від Польщі / twitter.com/mblaszczak

В Україну прибула допомога з Польщі-колона з боєприпасами для боротьби з російським агресором.

"Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дісталася до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні і рішуче виступаємо проти російської агресії", - йдеться в повідомленні міністра оборони Польщі в Twitter.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Російської Федерації. Він закликав їх вийти на протести проти війни в Україні.

читайте такожЄС погодив персональні санкції проти Путіна і ЛавроваТаку заяву президент країни зробив у рамках свого екстреного брифінгу. "Всім У Російській Федерації, хто не втратив совість, час вийти з протестами проти війни з Україною", - заявив Зеленський.

Також понад півмільйона людей вже підписали петицію з вимогою зупинити війну з Україною.