"Це буде початок кінця Путіна": Сотник сказав, що змусило б інші держави вдарити по РФ

На Росію та російських окупантів, які перебувають в Україні, обрушиться вся міць інших держав, якщо Москва здійснить тактичний ядерний удар.

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Сотник сказав, що змусило б інші держави вдарити по РФ/ колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Якщо країна-агресорка Росія здійснить тактичний ядерний удар по Україні, то інші держави завдадуть серйозного удару по території РФ та по російських окупантах, які перебувають в Україні. Таку думку висловив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник в інтерв'ю Главреду.

"Після цього удару на Росію обрушиться вся міць, як і на російську армію в Україні, і на військові об'єкти в РФ. Вони всі одразу піддадуться атаці з усіх боків", – зазначив Сотник.

Він наголосив, що після такого кроку з боку Москви від Росії відвернеться навіть Китай.

"Навіть Сі Цзіньпін однозначно сказав Путіну: "Послухай мене уважно, біле плешиве яйце, ти можеш робити що завгодно, тільки не застосовувати ядерну зброю, жодну". Щойно Путін ядерну зброю застосує, Китай остаточно перестане бути для Росії тим, на кого можна спертися. І Китай буде "мочити". З усіх боків. Це буде початок кінця Путіна і його печери, що розвоювалася", – сказав Сотник.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Сотника про ядерні погрози Путіна:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Ядерні загрози РФ – останні новини

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що Путін брязкає ядерною зброєю, щоб просунути інформаційні операції. "Мета" Москви – капітуляція України та роззброєння Північноатлантичного альянсу.

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо ймовірності ядерного удару РФ. Він зазначив, що основною причиною вагань країн Заходу є страх перед ядерною ескалацією, однак він явно перебільшений. Глава держави впевнений у тому, що російський диктатор Володимир Путін утримається від застосування ядерної зброї в Україні з почуття самозбереження.

Нагадаємо, головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник попередив, на який крок може наважитися диктатор РФ. Глава Кремля справді може допускати можливість застосування ядерної зброї.

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