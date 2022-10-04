НАТО може відкрито вступити у війну на боці України: Загородній назвав дві умови

НАТО, ядерна зброя, Володимир Путін / Reuters, УНІАН, Корреспондент

НАТО може відкрито вступити у війну на боці України. Нашу країну можуть підтримати Польща і США.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що щодо війни в Україні вже двічі звучала 5 стаття Статуту НАТО.

"Вперше це говорилося з приводу Запорізької АЕС - не дай Бог, там щось станеться, полетить радіоактивна хмара, це буде розцінюватися як напад на НАТО", - пояснив експерт.

Вдруге, нагадав Загородній, в США відкрито заявили, що застосування ядерної зброї проти України буде розцінюватися як напад на НАТО.

"Хто допоможе в разі чого Україні? Зрозуміло, що Польща і США. Коли Ходжес каже, що в разі, якщо полетить тактична ядерна ракета з боку Росії, вони знищать Чорноморський флот і завдадуть ударів по російських військах на території України і Білорусі, що це таке, як не вступ НАТО у війну? Це фактично загроза вступу", - підсумував Загородній.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 30 Вересня зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою. Глава держави зазначив, що Україна вже пройшла свій шлях для інтеграції в колективний блок безпеки заходу. Держава фактично перебуває в союзі з НАТО.

Зазначимо, що якби в Україні сьогодні проводився референдум щодо вступу держави до НАТО, 83% учасників висловилися позитивно. Аналогічну відповідь на питання про інтеграцію в Євросоюз дали б 86% українців. Про це йдеться в дослідженні соціологічної групи Рейтинг.

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