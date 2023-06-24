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"Наші соратники, готуйтеся!": в ЛСР висловилися про збройний заколот Пригожина

Аліна Дембіцька
24 червня 2023, 00:47 оновлено 24 червня, 00:47
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Боєць із позивним "Цезар" підкреслив, що бійці Легіону пам'ятають, які звірства чинили "вагнерівці" на території України.
Легион Свобода России, Пригожин
В ЛСР висловилися про збройний заколот Пригожина / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Боєць Легіону Свобода Росії із позивним "Цезар" заявив, що події, які наразі відбуваються у країні-агресорці Росії, дуже нагадують смутні часи столітньої давності. Про це повідомляє пресслужба Легіону.

"Безглузда, корумпована і недієздатна військово-політична верхівка путінської Росії перетворює на фарш сотні тисяч чоловіків", - сказав "Цезар".

Він підкреслив, що Євген Пригожин, який і сам є виходцем із путінської номенклатури, вирішив, що настав час зіграти свою власну гру.

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"Ми знаємо, що в нього (Пригожина – ред.) багато прихильників серед населення Росії та у лавах силових структур. Ми знаємо, що у Пригожина великі політичні амбіції і йому набридли генерали, які зажиріли в кабінетах, і які не вміють воювати по-справжньому. Ми знаємо, що якщо він почне збройний заколот, то з великою ймовірністю здобуде успіх", - сказав боєць ЛСР.

Водночас "Цезар" підкреслив, що бійці Легіону пам'ятають, які звірства чинили "вагнерівці" на території України. Він закликав не приписувати Пригожину військову честь та доблесть, яких немає.

"Пригожин закликає до боротьби з генералами-зрадниками та до війни до переможного кінця. Але це війна не в інтересах народів Росії. Ціль? Битва Пригожина з Шойгу, Герасимовим та його генералами. Це битва за годівницю та за можливість і далі знищувати і грабувати народи. Сучасна Росія – збіговисько шакалів, які рвуть на частини один одного і заодно всю країну. Ми, вільні громадяни Росії, не залишимо свій народ наодинці з невизначеністю та страхом. Ми покладемо кінець війні і звільнимо нашу батьківщину від прогнилої системи, якою б вона не була: путінською чи пригожинською. Наші соратники, готуйтеся! Росія буде вільною!", - сказав боєць Легіону Свобода Росії.

Скандал з Пригожиним і Шойгу

23 червня ввечері засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію в тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресорки Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер.

Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера на околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ. Українські штурмові бригади все бачать, зараз наносяться системні удари по позиціях росіян.

Як зазначив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, суперечки між ПВК "Вагнера" і військовим командуванням РФ допоможуть українським військовим швидше звільнити захоплені території. Буданов зауважив, що в Росії військове командування почало "гризти один одного за владу і гроші".

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