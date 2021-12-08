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У МЗС розповіли, чим обернуться переговори Байдена і Путіна для України

8 грудня 2021, 15:56
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У МЗС додали, що Путін "почув дуже чіткі і сильні сигнали з приводу ескалації".

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба / УНІАН

Переговори президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна уможливили стримати агресію Кремля.

Як заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, контакт президентів служить засобом стримування і деескалації, пише Reuters.

Кулеба зазначив, що Україна цінує ключову дипломатичну участь США в зусиллях по поверненню Росії за стіл переговорів.

У МЗС додали, що Путін "почув дуже чіткі і сильні сигнали з приводу ескалації, яку здійснює Росія вздовж кордону з Україною і в регіоні в цілому".

"У позиції Росії немає конструктиву і тому головний пріоритет зараз - утримувати Путіна від подальшої військової ескалації. Для досягнення цього Україна веде тісну співпрацю із західними партнерами", - говорить Кулеба.

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Переговори Путіна і Байдена

Президент США Джо Байден 7 грудня провів відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним.

В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

"Президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників ескалацією сил Росії навколо України і дав зрозуміти, що США і наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації", - йдеться у повідомленні Білого дому.

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Джо Байден підтвердив Путіну свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і закликав до деескалації і повернення до дипломатії.

Обидва президенти дали доручення своїм командам продовжити діалог з приводу ситуації навколо України.

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новини США Володимир Путін Джо Байден Дмитро Кулеба
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