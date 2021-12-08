У МЗС розповіли, чим обернуться переговори Байдена і Путіна для України

У МЗС додали, що Путін "почув дуже чіткі і сильні сигнали з приводу ескалації".
Переговори президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна уможливили стримати агресію Кремля.
Як заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, контакт президентів служить засобом стримування і деескалації, пише Reuters.
Кулеба зазначив, що Україна цінує ключову дипломатичну участь США в зусиллях по поверненню Росії за стіл переговорів.
У МЗС додали, що Путін "почув дуже чіткі і сильні сигнали з приводу ескалації, яку здійснює Росія вздовж кордону з Україною і в регіоні в цілому".
"У позиції Росії немає конструктиву і тому головний пріоритет зараз - утримувати Путіна від подальшої військової ескалації. Для досягнення цього Україна веде тісну співпрацю із західними партнерами", - говорить Кулеба.
Переговори Путіна і Байдена
Президент США Джо Байден 7 грудня провів відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним.
В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.
"Президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників ескалацією сил Росії навколо України і дав зрозуміти, що США і наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації", - йдеться у повідомленні Білого дому.
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Джо Байден підтвердив Путіну свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і закликав до деескалації і повернення до дипломатії.
Обидва президенти дали доручення своїм командам продовжити діалог з приводу ситуації навколо України.
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