Нарешті прозрівають: окупанти пишуть рапорти про звільнення цілими підрозділами

Окупанти пишуть рапорти про звільнення цілими підрозділами/ Reuters

Окупанти деморалізовані через великі втрати своєї загарбницької армії, погане забезпечення військ та розкрадання російськими генералами коштів, які були призначені для армії.

Тому солдати РФ відмовляються воювати і масово пишуть рапорти на звільнення. Про це заявили у Службі безпеки України.

"З перехоплених СБУ розмов чути, що рапорти з відмовою воювати пишуть цілими підрозділами, у тому числі старші офіцери", – зазначають у СБУ.

Багато хто з російських загарбників "прозріли" і зрозуміли, що їх відправили на війну в Україну як "гарматне м'ясо".

"На фоні цього загарбників, які перебувають в Україні, приголомшила новина російських ЗМІ про затримання заступника керівника Росгвардії Романа Гаврилова. Їхньому генералу інкримінують розкрадання коштів, у тому числі виділених для забезпечення підрозділів, які воюють в Україні. Тож, поступово до окупантів приходить прозріння. Навіть звичайні солдати не хочуть віддавати своє життя за тих, хто обкрадає їх", – повідомляють в Службі безпеки України.

Нагадаємо, раніше російський окупант, який дивом повернувся в РФ після поранення в Україні, розповів про втрати армії Росії. Він зазначив, що російських військових кинули в Україну з небоєздатною технікою, а мародерство і жорстокі вбивства мирних жителів стали для РФ нормою.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що загарбники через провали у наступі перейшли на більш важку артилерію – системи "Кинджал" і "Бастіон". При цьому з важкої артилерії РФ гатить по мирних містах.

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