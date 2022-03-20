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"Справжнє пекло": окупант розповів про гори трупів росіян в Україні і закликав РФ одуматися

20 березня 2022, 14:15

Російських військових кинули в Україну з небоєздатною технікою, а мародерство і жорстокі вбивства мирних жителів стали для РФ нормою, каже окупант.

Окупант розповів про гори трупів росіян в Україні і закликав РФ одуматися/ Полтавська ОДА, соцмережі

Російський окупант, який дивом повернувся в РФ після поранення в Україні, розповів про втрати російської армії.

Боєць армії Росії Олексій Лаврушенко опублікував пост на своїй сторінці ВКонтакте. Публікацію помітив блогер Андрій Луганський, який поширив відповідний текст у Telegram.

Окупант Лаврушенко "набрався сміливості" розповісти, що насправді відбувалося з армією РФ після вторгнення в Україну, вже коли лежав у госпіталі і лікував поранення. Він зазначив, що служить у 423-му гвардійському Ямпільському мотострілецькому полку.

"Мене кинули на навчання з 16 січня, тобто майже весь наш 423 гвардійський Ямпільський мотострілковий полк, ну і підкинули нам строковиків. Все було як завжди. Один сухпай на трьох, стара форма, кирзаки, та й техніка ледве повзе. І числа 24 начебто робили марш, все як завжди. Але вночі викупили, що незрозумілі назви сіл, і тут почався самий треш", – написав окупант.

Він розповів, що побачив навколо гори трупів російських солдатів. Дехто помер від поранень, частина тіл були обгорілі, навколо було море крові. Коли окупанти намагалися відбиватися, вони зрозуміли, що техніка їх взагалі не слухається, і що велика частина з підрозділів небоєздатні.

"Кинули техніку і побігли назад. Правда, один з наших там і залишився, прикиньте, прям у мене на очах прорядили його. Об*срався я конкретно, до такого життя не готувало. Почав тікати і відчув дике печіння в лівій нозі, глянув униз і побачив , що вся форма в крові", – згадує російський окупант.

Він отримав два наскрізні поранення у ліву ногу і близько трьох кілометрів ішов пішки – не дозволяв собі сідати, тому що відчував, що може більше не встати. При цьому Лаврушенко каже, що поки ішов, "встиг кілька разів пошкодувати, що зв'язався з армією взагалі".

Джерело: соцмережі

Далі, за словами окупанта, "підоспіла евакуація" – його знайомі солдати підібрали його на автомобілі, який вкрали у місцевих жителів. Власників авто – дідуся разом з його сім’єю – російські загарбники просто розстріляли на місці.

"Як я зрозумів, це звичайна справа, і наші з беззаконня виступали часто. Крім вбивств мирних і мародерства, наші просто бомблять все навколо з літаків. Насправді, пощастило, що я вже не там, тому що це пекло. На вашому місці, пацани, я б навіть туди більше не ліз. Реально, за наших соромно капець", – написав російський окупант.

Він додав, що зараз лежить у госпіталі. До них приїжджав міністр оборони Росії Шойгу, але, за словами Лаврушенка, це була просто показуха. Також окупант додав, що не хоче більше воювати: "по ходу, з мене годі", зазначив він.

Після того, як пост Лаврушенка почав ширитися мережею, він видалив його зі своєї сторінки ВКонтакте, а станом на 20 березня навіть була видалена уся його сторінка. Проте інформація збереглася у кеші.

Нагадаємо, у місті Кремінна Луганської області окупанти РФ впритул з танка розстріляли будинок престарілих. Внаслідок цього загинули 56 людей, а 15 людей, які вижили, загарбники викрали і відвезли у захоплене Сватове до обласного геріатричного інтернату.

Раніше повідомлялося, що українські бійці підірвали колону росіян у тилу противника. На місці підриву "жива сила противника впізнанню не підлягає", зазначили у Силах спеціальних операцій ЗСУ.

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