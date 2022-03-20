Ворог почав гатити по цивільних з систем "Кинджал" і "Бастіон" – Подоляк/ ОПУ

Окупаційні війська РФ через те, що не змогли добитися успіху у наступі, почали застосовувати в Україні більш руйнівну артилерію.

При цьому з важкої артилерії вони гатять по мирних містах. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

"25-й день війни. Через провали в наступі РФ перейшла до більш руйнівної артилерії: по мирних містах застосовуються системи "Кинджал" і "Бастіон". Також Росія панічно шукає резерви живої сили – стягує все з тихоокеанського напрямку та продовжує вмовляти країни ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку, в яку входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан – ред.)", – написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше російський окупант, який дивом повернувся в РФ після поранення в Україні, розповів про втрати армії Росії. Він зазначив, що російських військових кинули в Україну з небоєздатною технікою, а мародерство і жорстокі вбивства мирних жителів стали для РФ нормою.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України зафіксували ознаки, які можуть вказувати на підготовку армії Білорусі до військового вторгнення. В ЗСУ наголосили, що країнські військові готові дати відсіч. При цьому білоруські солдати і народ не хочуть воювати, і якщо Олександр Лукашенко ухвалить таке рішення, він зробить фатальну помилку.

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