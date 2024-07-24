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"Треба терміново щось робити​": Шольц розставив крапки над "і" у питанні ударів по РФ

Руслана Заклінська
24 липня 2024, 16:26
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Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну всім необхідним і так довго, як буде потрібно, заявив Олаф Шольц.
'Треба терміново щось робити​': Шольц розставив крапки над 'і' у питанні ударів по РФ
Німеччина уникає ескалації з Росією / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, wikimedia.org

Німеччина уникатиме будь-яких дій, які можуть призвести до прямого конфлікту з Росією. Уряд ФРН не відкличе своє вето на постачання Україні далекобійних ракет та удари німецькою зброєю по території РФ. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції у Берліні, пише DW.

"Всі наші рішення зважуються та ухвалюються так, щоб не дійшло до ескалації, щоб війна між Росією і Україною не перетворилась на війну між Росією і НАТО", - заявив Шольц.

За його словами, часткове зняття заборони на удари ЗСУ по обмеженій території РФ ухвалили через необхідність реагування на наступ російської армії на Харківському напрямку. Канцлер зазначив, що "необхідно було щось терміново робити", аби не дозволити російським окупантам використовувати кордон як захисну ширму для масованих атак по Україні.

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"Ми дуже чітко заявили: ми не будемо нашими літаками, ракетами обстрілювати Росію, ми також не будемо посилати (в Україну - Главред) наших солдатів", - наголосив Шольц.

Він підкреслив, що така позиція є виваженою в умовах, коли в безпосередній близькості до Німеччини триває війна. Канцлер запевнив, що Німеччина готова підтримувати Україну всім необхідним так довго, як буде потрібно, водночас підтримуючи процеси, які приведуть до миру.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Дозвіл бити західною зброєю по РФ - що відомо

Нагадаємо, певні країни відкрито підтримують право Києва на використання західної зброї для ударів по цілях у глибині РФ. Водночас, інші держави, зокрема Сполучені Штати, накладають обмеження на вибір цілей для Збройних сил України. Вони дозволяють використовувати американську зброю лише на українській території та по цілях російських поблизу кордону.

Україна робить все можливе, щоб отримати від США дозвіл на удари по аеродромах на території РФ. Нещодавно радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван не зміг чітко відповісти, чи дозволить Вашингтон Україні використовувати американську зброю для глибоких ударів по території Росії.

Як повідомляв Главред, Україна не може використовувати зброю Німеччини на території Росії, оскільки Берлін надавав її з умовою, що вона буде використовуватися лише на українській території. Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що його політика спрямована на запобігання "великої війни" і не бачить причин для зняття цих обмежень для України.

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Олаф Шольц Німеччина війна Росії та України ракетний удар
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