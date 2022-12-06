'Треба частіше говорити': політолог пояснив, навіщо Шольцу підтримувати зв'язок з Путіним

На даний момент Шольц посилив український вектор, тому зараз Путіна потрібно тримати на контролі.

Політолог заявив, що Шольцу потрібно пібтримувати контакт з Путіним / Reuters, Кремль

Політолог Микола Давидюк заявив, що телефонний дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до президента РФ Володимира Путіна, який відбувся 2 грудня, не варто сприймати як щось негативне для Києва.

Як зазначив Давидюк у коментарі 24 каналу, на даний момент Шольц посилив український вектор, тому зараз Путіна потрібно тримати на контролі.

"Канцлеру Німеччини зараз навпаки потрібно більше спілкуватися з Путіним, щоб зрозуміти, що робитиме російський диктатор", - підкреслив експерт.

За його словами, Шольц і надалі демонструватиме активність. Давидюк зауважив, що наразі залишається лише стежити за тим, аби ця активність була спрямована тільки в українську сторону, а не в бік ворога України.

Давидюк також зазначив, що зараз Берлін почав закуповувати для себе танки та пускові установки MLRS. Це свідчить про певну зміну вектора Німеччини.

"Почався геополітичний рух на посилення Німеччини у військовому плані, чого не було з часів Другої світової війни. Війна в Україні розв'язала німцям руки для того, аби посилити себе", - додав політолог.

Хто такий Микола Давидюк Микола Іванович Давидюк (18 липня 1988, Переспа, Волинська область) - український політолог, автор книг "Як працює путінська пропаганда" та "Як зробити Україну успішною". Увійшов до списку "Люди НВ 2021. Історії українців, які рухають країну вперед просто зараз", пише Вікіпедія.

Шольц провів телефонну розмову з Путіним

У п'ятницю, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував главі країни-агресора РФ Володимиру Путіну і поставив йому вимогу якомога швидше знайти дипломатичне рішення для завершення війни і вивести війська з України. Путін поскаржився, що Захід допомагає Києву від російської агресії, а Україна не хоче вести жодних перемовин з кремлівським режимом.

Шольц розмовляв з Путіним про Україну протягом години. Він підкреслив, що Берлін продовжить рішуче підтримувати Київ для зміцнення обороноздатності України. Канцлер закликав Путіна якомога швидше знайти мирне рішення для завершення війни і вивести війська з території української держави.

Путін під час розмови з Шольцем заявив, що ракетні обстріли української інфраструктури є "вимушеною та невідворотною реакцією". Російський диктатор намагався виправдати удари РФ по об'єктах української енергетики помстою за вибух на Кримському мосту.

Окрім того, під час розмови з німецьким канцлером Путін знову звинуватив країни Заходу в тому, що вони постачають українській армії озброєння. Диктатор у властивій йому манері сказав, що це "призводить до того, що Київ геть-чисто відкидає ідею будь-яких переговорів".

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