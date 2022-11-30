Німецькі зенітки прикриють небо: Шольц пообіцяв передати Україні більше самохідок Gepard

Шольц зазначив, що у нещодавній розмові з президентом України Володимиром Зеленським було порушено тему військової допомоги від Німеччини.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв передати Україні додаткові зенітні самохідні уствновки Gepard. Про цей намір він оголосив під час спільної прес-конференції зі світовими фінансово-економічними організаціями, повідомляє CNN.
"Ми продовжуватимемо працювати, щоб забезпечити (для України, - Главред) цю дуже ефективну систему (Gepard, - Главред)", - заявив очільник уряду ФРН.
Він також зазначив, що у нещодавній розмові з президентом України Володимиром Зеленським було порушено тему військової допомоги від Німеччини.
"Президент України висловив подяку Німеччині за дуже всебічну підтримку у грошовому вираженні, а також у плані постачання зброї, тому що артилерія та системи ППО, які ми надаємо, мають дуже суттєвий вплив на здатність України гарантувати свою територіальну цілісність та суверенітет", - сказав Шольц.
Що таке Gepard
Gepard – німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Gepard базується на шасі Leopard 1 і оснащена двома 35-міліметровими гарматами і радаром.
Установка призначена для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об'єктів від атак з вертольотів та літаків на малих і надмалих висотах вдень і вночі за будь-яких погодних умов та в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника, пише Вікіпедія.
Військова допомога Україні
Нещодавно очільники МЗС країн-членів НАТО заявили, що Альянс продовжить посилювати політичну і практичну підтримку Україні, яка продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії. Міністри запевнили, що підтримка буде продовжуватися стільки, скільки це необхідно.
Також генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що остаточне рішення щодо передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot ще не прийнято, однак у Північноатлантичному Альянсі тривають дискусії з цього приводу.
Також Столтенберг казав, що Альянс має намір допомагати Україні захищатися від російської агресії "стільки, скільки це буде потрібно", і допоможе нашій країні пережити цю зиму. Як зазначив Столтенберг, в Україну доставлять паливо, генератори, медикаменти, зимове спорядження і пристрої для придушення дронів.
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