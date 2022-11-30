Німецькі зенітки прикриють небо: Шольц пообіцяв передати Україні більше самохідок Gepard

Шольц обіцяє надати Україні більше танків Gepard / Bundeswehr/Oliver Schmidt, Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв передати Україні додаткові зенітні самохідні уствновки Gepard. Про цей намір він оголосив під час спільної прес-конференції зі світовими фінансово-економічними організаціями, повідомляє CNN.

"Ми продовжуватимемо працювати, щоб забезпечити (для України, - Главред) цю дуже ефективну систему (Gepard, - Главред)", - заявив очільник уряду ФРН.

Він також зазначив, що у нещодавній розмові з президентом України Володимиром Зеленським було порушено тему військової допомоги від Німеччини.

"Президент України висловив подяку Німеччині за дуже всебічну підтримку у грошовому вираженні, а також у плані постачання зброї, тому що артилерія та системи ППО, які ми надаємо, мають дуже суттєвий вплив на здатність України гарантувати свою територіальну цілісність та суверенітет", - сказав Шольц.

Що таке Gepard Gepard – німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Gepard базується на шасі Leopard 1 і оснащена двома 35-міліметровими гарматами і радаром. Установка призначена для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об'єктів від атак з вертольотів та літаків на малих і надмалих висотах вдень і вночі за будь-яких погодних умов та в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

Нещодавно очільники МЗС країн-членів НАТО заявили, що Альянс продовжить посилювати політичну і практичну підтримку Україні, яка продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії. Міністри запевнили, що підтримка буде продовжуватися стільки, скільки це необхідно.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що остаточне рішення щодо передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot ще не прийнято, однак у Північноатлантичному Альянсі тривають дискусії з цього приводу.

Також Столтенберг казав, що Альянс має намір допомагати Україні захищатися від російської агресії "стільки, скільки це буде потрібно", і допоможе нашій країні пережити цю зиму. Як зазначив Столтенберг, в Україну доставлять паливо, генератори, медикаменти, зимове спорядження і пристрої для придушення дронів.

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