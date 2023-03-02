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"Над сиротою знущаються путіністи": у РФ дитину переодягли в бабусю з прапором СРСР

2 березня 2023, 09:20
Школярка Анна Кужніна бере участь у відправці російських загарбників на війну в Україну на вокзалі та в пунктах зборів.
Бабка з прапором СРСР
Окупанти зробили символ окупації з українки Анни Іванівни та маленької росіянки Ані Кужніної / скріншот

У російському Забайкаллі школярку перетворили на символ окупації України. 8-річну Ганну Кужніну переодягли в бабусю з прапором СРСР за прикладом Анни Іванівни з Харківської області.

Дитина бере участь у відправці російських загарбників на війну в Україну на вокзалі та в пунктах зборів. Відповідне відео з'явилося у Telegram.

На Аню пропагандисти одягли валянки, довгу спідницю, спортивну кофту і хустку, а в руки дали прапор із серпом і молотом. Дівчинку змусили читати вірш про "спецоперацію".

відео дня

"Не здригнулася вона перед нацистом, коли він прапор став її топтати. <...> Сьогодні стала символом Росії, а Захід весь не коштує і гроша", - каже дівчинка на відео.

Анна Кужніна
Юна Анна Кужніна стала символом російської окупації України / скріншот

Цинізм пропагандистів здивував навіть самих жителів країни-агресорки. Вони пишуть: "Господи!!! До чого ми докотилися! І знову всі мовчать і терплять!", "Господи, бідні діти. Куди мама її дивиться, імовірно над сиротою знущаються путіністи", "Ну, треба дивитися що за дівчинка. Може сім'я наркоманів, алкоголіків або сирота. Нормальні батьки знаходять вихід з цього болота".

'Над сиротою знущаються путіністи': у РФ дитину переодягли в бабусю з прапором СРСР
'Над сиротою знущаються путіністи': у РФ дитину переодягли в бабусю з прапором СРСР
'Над сиротою знущаються путіністи': у РФ дитину переодягли в бабусю з прапором СРСР

Бабуся з прапором СРСР

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Мережі з'явилося відео з бабусею, яка вийшла до українських військових з прапором СРСР, переплутавши їх з російськими солдатами.

На кадрах троє військових підходять до літньої жінки та її чоловіка з пакетом їжі.

"Чекали на вас звичайно, молилися за вас і за Путіна, і за весь народ", - каже вона.

Після того як один з українських військових, старший лейтенант Віктор Костенко, забирає у неї радянський прапор і встає на нього ногами, вона відмовляється від пакету з продуктами, який їй пропонують українські солдати, і відповідає, що за цей прапор її "батьки гинули".

Інцидент стався 4 березня 2022 року в селі Велика Данилівка в передмісті Харкова, а жінку звуть Анна Іванівна Іванова.

Пізніше Іванова пояснила ВВС, що вийшла до українських солдатів з червоним прапором, тому що думала, що вони - росіяни, оскільки говорили російською. Мовляв, вона сподівалася, що у них є контакти президента Росії, щоб зателефонувати йому та попросити припинити кровопролиття, і що вона не вкладала у прапор політичного значення, тому що це "прапор любові та щастя в кожній родині, в кожному місті, в кожній республіці".

Згодом російська пропаганда створила міфологічний образ з Анни Іванівни. Мовляв, вона представляє бажання "пересічних українців" возз'єднатися з "братнім народом" як у радянські часи.

У російських містах встановлювали пам'ятники на її честь, а в одному місті на стіні будинку намалювали мурал.

При цьому російські пропагандистські ЗМІ навіть не розібралися, що це за бабуся і звідки вона. Одні писали, що вона "з Донбасу", інші повідомляли, що "бабуся знайшлася в селі в Харківській області, в 12 км від кордону з Росією", треті - що інцидент стався на Київщині.

У травні повідомлялося, що будинок пенсіонерки потрапив під обстріл російських окупантів. Жінці допомогли евакуюватися в безпечне місце.

Військові закликали не знущатися з Анни Іванівни.

"Тепер, коли від росіян Ганна Іванівна отримала міну у подвір‘я, а від українців - допомогу, її онук рятується в Польщі, коли вона дізналася про Бучу, вона закинула той червоний прапор подалі", – розповів військовослужбовець 22 батальйону 92 бригади Збройних сил України з позивним "Кадет".

Як повідомляв Главред, російські пропагандисти зробили символ загарбницької війни РФ проти України з першокласника Льоші з Бєлгородської області.

Хлопчик у військовій формі та нашивкою з буквою Z проводжає путінських солдатів, які їдуть в Україну вбивати, ґвалтувати і мародерствувати. Із зображенням Льоші малюють графіті, випускають листівки і виробляють шоколадки.

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