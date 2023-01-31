"На тракторі на сафарі поїдуть": Лукашенко зганьбився з подарунком президенту Зімбабве

Президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні прибув до Зімбабве і подарував своєму колезі Еммерсону Мнангагве білоруський трактор.
На оприлюднених кадрах видно, як щасливий білоруський диктатор офіційно вручає президенту африканської країни ключі від вітчизняного трактора. Судячи з фото, Мнангагве дуже сподобався такий подарунок від Лукашенка.
Президент Зімбабве також не залишив "дорогого" гостя без подарунка. Мнангагве вручив Лукашенку статую Лева.
"Соромно за Лукашенка, за короткий час опуститися на саме дно", "Буде тепер ганяти 200 км/год по Африці", "На сафарі поїдуть", "А чому не мішок картоплі", - пишуть в Мережі.
Що Лукашенко робить у Зімбабве
Лукашенко відправився в Зімбабве, щоб "посилити економічну співпрацю між двома державами". Білорусія туди планує поставляти сільськогосподарську техніку.
Пропагандистські видання писали, що на переговорах з президентом Зімбабве Еммерсоном Мнангагвою були обговорені перспективи розвитку співпраці з Мозамбіком.
Загроза нападу Росії з Білорусі
Командувач Об'єднаними силами Збройних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що у військ України є можливості своєчасно відреагувати на загрозу вторгнення окупантів РФ з Білорусі. Якщо рівень загрози зросте, ЗСУ задіють резерви на проблемних напрямках.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що Київ відстежує пересування військ окупанта Росії на території Білорусі. Поки розвідка не фіксує ознак створення там ударного угруповання для нового військового вторгнення в Україну. Імовірність нападу з даного напрямку поки залишається низькою.
Аналітики Американського Інституту вивчення війни допустили, що новий напад Росії на Україну з Білорусі може статися наприкінці 2023 року. Атака в найближчій перспективі, на думку експертів, виглядає малоймовірною.
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