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"На тракторі на сафарі поїдуть": Лукашенко зганьбився з подарунком президенту Зімбабве

31 січня 2023, 21:43
Президент Зімбабве також не залишив "дорогого" гостя без подарунка. Мнангагве вручив Лукашенку статую Лева.
Лукашенко
Лукашенко / Белта, Пулпервого

Президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні прибув до Зімбабве і подарував своєму колезі Еммерсону Мнангагве білоруський трактор.

На оприлюднених кадрах видно, як щасливий білоруський диктатор офіційно вручає президенту африканської країни ключі від вітчизняного трактора. Судячи з фото, Мнангагве дуже сподобався такий подарунок від Лукашенка.

Президент Зімбабве також не залишив "дорогого" гостя без подарунка. Мнангагве вручив Лукашенку статую Лева.

Трактор Лукашенко
Трактор Лукашенко / Белта

"Соромно за Лукашенка, за короткий час опуститися на саме дно", "Буде тепер ганяти 200 км/год по Африці", "На сафарі поїдуть", "А чому не мішок картоплі", - пишуть в Мережі.

Що Лукашенко робить у Зімбабве

Лукашенко відправився в Зімбабве, щоб "посилити економічну співпрацю між двома державами". Білорусія туди планує поставляти сільськогосподарську техніку.

Пропагандистські видання писали, що на переговорах з президентом Зімбабве Еммерсоном Мнангагвою були обговорені перспективи розвитку співпраці з Мозамбіком.

Загроза нападу Росії з Білорусі

Командувач Об'єднаними силами Збройних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що у військ України є можливості своєчасно відреагувати на загрозу вторгнення окупантів РФ з Білорусі. Якщо рівень загрози зросте, ЗСУ задіють резерви на проблемних напрямках.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що Київ відстежує пересування військ окупанта Росії на території Білорусі. Поки розвідка не фіксує ознак створення там ударного угруповання для нового військового вторгнення в Україну. Імовірність нападу з даного напрямку поки залишається низькою.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни допустили, що новий напад Росії на Україну з Білорусі може статися наприкінці 2023 року. Атака в найближчій перспективі, на думку експертів, виглядає малоймовірною.

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