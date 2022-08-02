На першому місці коханка Путіна: США запровадили жорсткі санкції проти бізнесменів РФ

США ввели санкції проти РФ / reuters

У вівторок, 2 серпня, влада США запровадила чергові жорсткі санкції проти російських бізнесменів і підприємців - серед громадян, які потрапили до списку санкцій, значиться й Аліна Кабаєва, колишня російська гімнастка, яку називають коханкою президента Росії Володимира Путіна.

За інформацією офіційного сайту Мінфіну США, Кабаєва також є головою ради директорів Національної медіагрупи (холдинг, який володіє контролюючими пакетами в державних ЗМІ).

Під обмеження, крім Кабаєвої, потрапили:

колишній керівник "ФосАгро" Андрій Гур'єв і його син,

голова ради директорів ВАТ "Єврохім" Андрій Мельниченко,

бізнесмен-мільярдер Олександр Пономаренко,

власник Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашников,

заступник генерального директора "Іннопрактики" Наталія Попова,

підприємець Дмитро Пупмянський.

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post у середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський в ході телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Пізніше Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія повинна бути офіційно визнана державою - спонсором тероризму", - сказав Зеленський.

Пізніше стало відомо про те, що Сейм Литви прийняв резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом. У документі зазначено, що війська Росії скоїли масові військові злочини в Бучі, Ірпені, Бородянці та Гостомелі. У діях російської держави також вбачається завдання повного або часткового знищення української нації.

28 липня Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму через події в Чечні, Грузії, Сирії та в Україні.

Зараз державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран і КНДР.

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