Війн можна було закінчити кілька днів тому: Трамп видав цинічну заяву щодо України

Водночас Трамп додав, що росіяни не хочуть знищувати Київ, а якби хотіли, то зробили б це.

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Закінчити війну можна було б кілька років тому / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, x.com/WhiteHouse

Що каже Трамп:

Війну в Україні можна було завершити кілька років тому

РФ не хоче знищувати Київ

Президент США Дональд Трамп заявив, що війну в Україні можна було б закінчити ще кілька років тому без особливих навичок. Про це він сказав на пресконференції у Мар-а-Лаго.

Таким чином він висловився щодо розчарування українців позицією США.

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"Я дивлюся, як люди гинуть. Таких цифр не було з другої світової війни. Навіть якби цим зайнялася людина, яка не має переговорних навичок, це могло б бути вирішено ще кілька років тому", - сказав він.

Водночас Трамп додав, що росіяни не хочуть знищувати Київ, а якби хотіли, то зробили б це.

"Міста зруйновані. З Києвом це не зробили, бо, мабуть, економлять ракети. Але якби хотіли, то це було б не 20% країни, а 100%", - сказав Трамп.

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії - останні новини

Нагадаємо, у столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися закриті переговори представників США та Росії, які тривали близько 4,5 годин у два раунди. У США переговори назвали "важливим кроком уперед". Також погоджено створення команд, які працюватимуть над припиненням війни в Україні та питаннями післявоєнного врегулювання.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори між Росією і США в Саудівській Аравії відбудуться без участі України, але держава ніколи не прийме ультиматуми РФ. Він нагадав, що на початку вторгнення Росія висувала вимоги про скорочення ЗСУ, визнання окупації та встановлення проросійського уряду, але Україна не поступилася.

Як повідомляв Главред, у Туреччині 18 лютого Зеленський підкреслив, що рішення щодо завершення війни не можуть ухвалюватися без України. Візит української делегації в Ер-Ріяд перенесли на 10 березня.

Водночас Ердоган заявив, що Туреччина готова знову стати посередником у мирних переговорах між Україною і Росією.

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