У Краснодарському краї РФ загорілася нафтобаза неподалік Кримського мосту

Пожежі в Краснодарському краї присвоєно вищий ранг складності. За даними російської влади, жертв і постраждалих немає.

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У Краснодарському краї РФ горить нафтобаза неподалік Кримського моста / Фото: скріншот, twitter.com/Krymsky_bridge

У селищі Волна Краснодарського краю РФ спалахнула пожежа на нафтобазі, яка розташована недалеко від Кримського мосту. Пожежі присвоєно вищий ранг складності.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що пожежа не загрожує жителям населеного пункту.

"У селищі хвиля Темрюкського району загорівся резервуар з нафтопродуктами. Пожежі присвоєно вищий ранг складності. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає", - написав він у Telegram.

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Пожежа на нафтобазі в РФ / скріншот

У РФ горить нафтобаза / скріншот

Кадри пожежі на нафтобазі в Краснодарському краї РФ зафіксували на відео:

"Бавовна" з пожежею в Севастополі

У ніч на 29 квітня невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті в окупованому Севастополі. Спалахнула масштабна пожежа, площа якої склала майже 1000 кв. м.

Нафтобаза загорілася внаслідок влучання безпілотного літального апарату.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував вибухи та потужну пожежу на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі.

За його словами, в результаті "бавовни" було знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність - близько 40 тисяч тонн, ці нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту РФ.

Зрадниця України Ольга Ковітіді, яка зараз є так званим сенатором Ради Федерації РФ від окупаційної влади Криму, закликала завдати удару по Одесі у відповідь на пожежу на нафтобазі в Козачій бухті Севастополя.

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