Дістають до тилу РФ: США відновлять постачання Україні бомб GLSDB - Reuters

Повернення GLSDB на поле бою може відбутися вже найближчими днями, оскільки їхні запаси вже перебувають у Європі.

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Бомби GLSDB скоро повернуться на поле бою / Колаж: Главред, фото: mil.in.ua, Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада

Коротко:

Бомби GLSDB опиняться на полі бою найближчими днями

Беоприпаси модернізували, щоб їх глушили засоби РЕБ

США планують відновити постачання в Україну високоточних планерних бомб GLSDB, модернізованих для протидії російським засобам радіоелектронної боротьби. Вони дають змогу Україні завдавати ударів по російських логістичних центрах і складах боєприпасів за межами лінії фронту. Востаннє українські військові застосовували такі боєприпаси кілька місяців тому.

Як пише Reuters із посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із ситуацією, повернення GLSDB на поле бою може відбутися вже найближчими днями, оскільки їхні запаси вже перебувають у Європі.

відео дня

GLSDB, які Україна отримала раніше, виявилися вразливими до російських систем радіоелектронної боротьби, що не дало їм змоги ефективно вражати цілі. У зв'язку з цим упродовж останніх тижнів відбулося 19 випробувальних запусків модернізованих версій, покликаних підвищити їхню стійкість до засобів глушіння.

Зазначимо, GLSDB закуповували за часів адміністрації експрезидента США Джо Байдена в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (Security Assistance Initiative).

Військова допомога США - останні новини

Як писав Главред, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США тимчасово призупинили військову допомогу Україні для її перегляду, а питання подальшого фінансування перебуває на розгляді.

Після переговорів у Саудівській Аравії 11 березня заступник керівника Офісу президента Павел Паліса повідомив, що надійшла інформація з підтвердженням відновлення військової допомоги США Україні.

12 березня міністр національної оборони Польщі Павел Залевський повідомив, що Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні. За його словами, передача необхідного озброєння зі США знову відбувається через логістичний хаб у Ясьонці.

Керівник Нацрозвідки США Тулсі Габбард 12 березня заявила, що пауза в обміні розвідданими з Україною завершилася.

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Ракети GLSDB - що про них відомо Ракета GLSDB - це новітня розробка американської компанії Boeing і шведської SAAB. Абревіатура розшифровується як "Ground launched small diametеr bomb" – бомба малого діаметра, що запускається з наземних установок. GLSDB складається з серійної авіаційної бомби GBU-39, яка багато років стоїть на озброєнні армії США, та двигуна ракети M26 для РСЗВ натовського калібру. Основні характеристики GLSDB: маса - 130 кг;

довжина - 1800 мм;

дальність ураження - до 150 км;

маса бойової частини - 93 кг;

платформи для запуску - M270, HIMARS. Ця зброя здатна вражати противника на дальності до 150 кілометрів.

Наразі новий тип ракет ще не стоїть на озброєнні жодної країни. Фінальні випробування GLSDB пройшли лише в 2015 році, після чого компанія Boeing не отримувала замовлення на цю зброю. Для України ракети GLSDB могли б стати абсолютно новою можливістю обстрілювати цілі росіян в окупованому Криму, а також на віддалених ділянках Донецької та Луганської областей. Наприклад, в зоні ураження опинився б Джанкойський аеродром, авіабаза росіян в Чаплинці та військові склади на Донбасі, куди росіяни доставляли зброю ще з 2014-го року.

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