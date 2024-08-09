На борту було понад 60 людей: у Бразилії розбився пасажирський літак

Пасажирський літак здійснював регулярний рейс, проте під час здійснення посадки він раптово почав втрачати висоту.

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У Барзилії літак врізався в землю / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У п'ятницю, 9 серпня, в бразильському штаті Сан-Паулу розбився пасажирський літак. Він перевозив понад півсотні пасажирів. Про це повідомило видання Aeroin.

Літак ATR 72, що належить компанії Voepass (раніше Passaredo), впав у місті Віньедо, розташованому у внутрішній частині Сан-Паулу. Він виконував регулярний рейс з Каскавела (штат Парана) до міжнародного аеропорту Гуарульюс у Сан-Паулу.

На кадрах видно, як літак різко втрачає висоту та знижується по спіралі. Потім він з великою швидкістю врізався в землю і загорівся. На відео чути звук потужного вибуху, а згодом у небо піднявся величезний стовп чорного диму.

відео дня

Дивіться відео, де пасажирський літак падає:

За офіційною інформацією Voepass, на борту літака перебували 58 пасажирів і 4 члени екіпажу. Проте наразі інформації про загиблих і постраждалих немає.

Авіакомпанія оприлюднила заяву, в якій зазначила, що всі необхідні заходи для підтримки пасажирів, екіпажу та їхніх родин уже вживаються.

"У нас поки що немає додаткової інформації про аварію, тому ми просимо не розголошувати та не ділитися будь-якою інформацією щодо операції з людьми, які не беруть участі в операціях Voepass. Voepass вже вживає всіх необхідних заходів для підтримки та допомоги пасажирам, екіпажу та їхнім родинам...Незабаром ми поділимося новою інформацією", - йдеться у повідомленні.

Уряд Бразилії направив слідчих на місце катастрофи для проведення розслідування і встановлення причин катастрофи.

За даними Reuters, всі 62 людини, які перебували на борту літака, загинули.

Дивіться відео з місця падіння літака:

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