Пілот Джус міг вижити: мама загиблого льотчика розповіла про важливий нюанс

Мама пілота розповідає, що ця авіакатастрофа була блискавичною.

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Пілот Джус міг вижити, але в нього не відкрився парашут / Колаж: Главред, фото: ТСН, Вікіпедія

Майже рік тому в Житомирській області сталася жахлива авіакатастрофа, в якій загинув відомий український пілот Андрій Пільщиков із позивним "Джус". Виявилося, що в нього були б шанси вижити, якби не одне "але". Про це особисто розповіла мама льотчика Лілія Авер'янова в інтерв'ю ТСН.

Жінка стверджує, що опісля літаки L-39 зачепилися один за одного на повороті й почали падати. У цей момент пілоти катапультувалися, але врятуватися їм не вдалося. У льотчиків не відкрилися парашути.

"Так чи інакше керівники польоту спостерігають за цим. Це була така блискавична катастрофа якась, жахливо швидка, коли ніхто рот відкрити не встиг. Вона була практично на зльоті. Вони правильно відреагували все з точки зору закону: якщо загрозлива ситуація, ти зобов'язаний катапультуватися. І вони це зробили. Інша річ, що не вистачило висоти. Якби це був Міг-29 - там потужніша система катапультування, велика ймовірність, що вони вціліли б усі. Але ті обставини, коли вони на невеликій достатньо висоті змушені були вистрибувати - це було фатальним", - каже мама "Джуса". відео дня

Жінка згадує, що одразу після катастрофи їй зателефонував командир ескадрильї і розповів про зіткнення. Вона одразу запитала, чи з'явилися куполи. З відповіді вона одразу зрозуміла, що в її сина не відкрився парашут.

"Він сказав, що ймовірність того, що вони вижили, дуже мала. На той момент, можливо, хтось із них був ще живий. Тому він не міг сказати нічого. Він хвилин за 15 зателефонував і сказав, що всіх виявили і всі загиблі. Це те, що, мабуть, боїться почути будь-хто з родичів, у яких є хтось на фронті. Цього дзвінка, ймовірно, бояться всі", - розповіла Лілія Авер'янова.

Авіатроща на Житомирщині - останні новини

25 серпня в Житомирській області зіткнулися навчальні літаки Л-39. У результаті загинули три пілоти. Одним із загиблих виявився відомий український льотчик винищувача МіГ-29 Андрій Пільщиков, у якого був позивний "Джус". Разом з Андрієм Пільщиковим у небі над Житомирщиною загинули майори авіації В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Після авіакатастрофи президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель пілота "Джуса". З перших днів повномасштабної війни він захищав українське небо і дуже допомагав державі, сказав президент.

Очевидці розповіли подробиці смертельної авіакатастрофи на Житомирщині. Виявилося, що літаки зачепилися один за одного і почали кружляти в небі. Один літак увійшов у землю гострим кутом, кажуть місцеві жителі.

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