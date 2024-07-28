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Під час навчального польоту на К-10 Swift загинув курсант: подробиці трагедії

Руслана Заклінська
28 липня 2024, 00:12
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Внаслідок авіакатастрофи загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил.
Під час навчального польоту на К-10 Swift загинув курсант: подробиці трагедії
Під час навчально-тренувального польоту загинув курсант / Колаж: Главред, фото: en.wikipedia.org, pixabay.com

У суботу, 27 липня, під час навчального польоту розбився літак К-10 Swift. Внаслідок авіакатастрофи загинув курсант Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Про трагедію повідомив навчальний заклад на своїй сторінці у Facebook.

"Із сумом повідомляємо, що сьогодні, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил. Причини катастрофи встановлюються", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчі, профільні експерти та фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України. Керівництво університету запевняє, що всебічно сприяє слідству.

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"Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас...Також просимо обережно та з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм", - закликали у навчальному закладі.

Що відомо про літак Скаетон К-10 Swift?

Скаетон К-10 Swift – надлегкий літак українського виробництва. К-10 є багатоцільовим літаком, призначеним для вирішення широкого кола завдань, таких як: навчання пілотів; навчання техніці спортивного пілотажу, тренування льотного складу; патрулювання і моніторинг територій і об'єктів; огляд лісів і виявлення пожеж; огляд нафтопроводів і газопроводів; огляд ліній електропередач; ведення пошукових робіт; геологічна розвідка, аерозйомка місцевості; кригова розвідка тощо, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу 831-ї бригади тактичної авіації, підполковник Денис Василюк. Він здійснив десятки бойових вильотів та був кавалером ордену "За мужність".

Також на фронті загинув пілот Мі-8 Віталій Пляка, один з учасників місії з евакуації військових на "Азовсталі". Пляка служив у 16-й окремій бригаді армійської авіації "Броди".

Як повідомляв Главред, під час бойового завдання 5 січня загинув 23-річний льотчик 114-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ Владислав Залістовський, відомий як "Blue Helmet". Залістовський здійснив десятки бойових вильотів під час повномасштабного вторгнення.

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