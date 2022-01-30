Німеччина посилила обмеження для в'їзду українців

Німеччина обмежила в'їзд для українців / pixabay

Інститут імені Роберта Коха в Німеччині 30 січня оголосив Україну зоною високого ризику через поширення коронавірусного захворювання і посилив в'їзд для громадян нашої країни.

Нові правила набули чинності з неділі, 30 січня, пише Deutsche Welle.

Згідно з обмеженнями, людей, які в'їжджають на територію ФРН з України, за винятком повністю щеплених або видужали після COVID-19, чекає 10-денний карантин.

Максимально раніше вийти з карантину можна буде лише через п'ять днів після приїзду і тільки з негативним результатом тесту.

Крім того, перед в'їздом в країну необхідно зареєструватися на відповідному сайті і внести туди свої дані про вакцинацію.

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Діти до 12 років будуть на карантині протягом п'яти днів. Тест від них не потрібно.

Обмеження діятимуть до 3 березня. Потім їх обіцяють переглянути.

читайте такожУ НАН назвали дати найближчого піку коронавірусу в УкраїніНагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 24 508 осіб, з них - 3378 дітей та 444 медпрацівники. При цьому в лікарні були госпіталізовані 3692 людини. За даними МОЗ, за добу 29 січня в Україні померли 94 людини. Водночас видужали 3145 осіб.

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