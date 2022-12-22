Від ЗРК Patriot до ракет для HIMARS: Резніков розповів про новий пакет допомоги США для ЗСУ

Міністр оборони прокоментував оголошення США про надання нового пакету військової допомоги Україні.

Олексій Резніков прокоментував нову військову допомогу США ЗСУ / Колаж фото УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про черговий пакет військової допомоги США українській стороні.

У своєму Twitter він відреагував на оголошення США про надання нового пакету військової допомоги Україні.

"Чергова американська військова допомога для української армії - це не різдвяні подарунки. Це те, що необхідно для роботи: у свята і будні, вдень і вночі, в сніг, дощ і спеку. Це боротьба за життя, свободу, прагнення до щастя", – написав Резніков.

/ @oleksiireznikov

Раніше повідомлялося про те, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - йшлося в повідомленні.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

На прес-конференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підтвердили, що Київ отримає зенітні ракетні системи Patriot. Український гарант зазначив, що держава проситиме ще одну батарею ЗРК.

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