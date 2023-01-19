Кремль хоче затягнути війну в Україні на 2-4 роки - Грозев

Грозєв також додав, що білоруські кіберпартизани змогли зламати сайт Роскомнадзора і викрити дані особливого департаменту цього відомства.

Володимир Путін, Христо Грозев / скріншот

Керівник незалежного міжнародного розвідувального співтовариства Bellingcat Христо Грозев заявив, що вище керівництво Росії вже у вересні минулого року усвідомило, що не зможе виграти війну до кінця 2022 року.

За його словами, через що в РФ почалася підготовка до затяжної війни з Україною, яка за планами Кремля повинна тривати від двох до чотирьох років.

"Велика частина політичної і силової еліти вже станом на вересень минулого року розуміла, що будь-який військовий план закінчити війну перемогою в цьому році вже можна вважати проваленим. Отже, відбувалася підготовка до тривалої війни. Не знаючи при цьому, який саме буде виглядати виграшний сценарій. Тобто, єдиний план полягав у відсутності плану як такого. Одночасно з цим потрібно за всяку ціну витримати від двох до чотирьох років. Чому саме так, а не інакше? Тому що будь-який інший варіант закінчення війни тягне за собою відразу ж розпад Росії", - сказав він, передає Главком.

Хто такий Христо Грозев Христо Грозев - журналіст-розслідувач видання "Bellingcat", один з основних авторів розслідування про участь співробітників ФСБ Росії в отруєнні Олексія Навального. 2019 був нагороджений European Press Prize в категорії "Розслідувальна Журналістика", пише Вікіпедія.

За його словами, таке розуміння ситуації в Кремлі сформувалося вже ближче до вересня.

Грозєв також додав, що білоруські кіберпартизани змогли зламати сайт Роскомнадзора і викрити дані особливого департаменту цього відомства, безпосередньо співпрацює з ФСБ і відстежує соціальні загрози. Так вони дізналися, що першою в списку найбільш небезпечних вказана загроза розпаду Росії.

"Відштовхуючись від цього, можна зробити висновок, що сепаратистські настрої моніторять навіть уважніше, ніж антивоєнні в суспільстві", - резюмував він.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться цього року. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк підкреслив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула прогнозує, що війна Росії проти України завершиться у березні 2023 року. За його словами, поріг міцності РФ нижче, ніж був в СРСР. Експерт підкреслив, що Росія зараз не така сильна, адже не має великих статків і втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР в Афганістані.

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