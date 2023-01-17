Нідерланди офіційно передають Україні систему Patriot

Прем'єр-міністр Нідерландів також додав, що він сьогодні вранці вже обговорив це з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Patriot, ВСУ / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 16 січня, у Вашингтоні під час зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що він теж візьме участь в ініціативі щодо відправки систем оборони в Україну.

Як пише Rfi.Fr, йдеться про ЗРК Patriot.

"Ми маємо намір приєднатися до того, що ви робите з Німеччиною за проектом системи протиповітряної оборони Patriot. Я вважаю, що це важливо, і ми приєдналися до цього", - сказав Рютте Байдену в Білому домі.

Прем'єр-міністр Нідерландів також додав, що він сьогодні вранці вже обговорив це з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Раніше повідомлялося про те, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - йшлося в повідомленні.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

На прес-конференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підтвердили, що Київ отримає зенітні ракетні системи Patriot. Український гарант зазначив, що держава проситиме ще одну батарею ЗРК.

Читайте також: