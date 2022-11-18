Оточення здасть Путіна, щоб уникнути покарання, а Лукашенко прикинеться миротворцем – генерал Маломуж

Генерал Маломуж зазначає, що Путін і далі шантажуватиме світ, щоб добитися переговорів/ Reuters, УНІАН, сайт Кремля

Оточення російського диктатора Володимира Путіна розцінює здачу Херсона як його особистий програш і прояв слабкості. Проте саме ця подія навряд чи стане поштовхом для початку в Росії кардинальних рухів проти Путіна.

Але оточення російського диктатора уже буде готуватися до таких рухів. Про це розповів Голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж в інтерв’ю Главреду.

За його словами, дехто з людей з близького оточення Путіна вестиме таємні переговори з Заходом або третіми країнами. Наприклад, вони можуть піти на перемовини з Китаєм. Проте для такого кроку вони чекатимуть більш складного етапу, коли РФ програватиме на всіх фронтах – і на півдні, і на сході.

"Тоді режим ослабне, Путін буде розгублений, і керованості не буде. За таких умов проявиться і Лукашенко: поки що він нейтральний, а потім буде відмовлятися підігравати Росії і робитиме вигляд, що він завжди був миротворцем та стримував наступи російських військ через Білорусь", – каже генерал.

Оточення російського диктатора шукатиме можливості уникнути відповідальності. І заради того, щоб самим вийти сухими з води, вони пропонуватимуть усунути Путіна.

"Воно (оточення – ред.) пропонуватиме усунути Путіна, але лишитися самим, аби зберегти стабільність у Росії і не допустити неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї (а це для світу надзвичайно важливо). Такою, можливо, буде позиція і тих, хто прийде до влади після Путіна", – пояснює Маломуж.

Всередині російських еліт і в оточенні Путіна почнуться великі рухи. І це стане визначальним для того, хто прийде на зміну нинішнього президента РФ. Ця людина у перспективі обіцятиме Заходу провести реформи, припинити війну і виплачувати Україні репарації.

"Але все це не близька перспектива. Ми можемо лише припускати, як усе буде. Насправді після фізичного усунення Путіна події можуть розвиватися і так, і за іншим сценарієм. Ця ситуація буде характеризувати внутрішньополітичну обстановку в Росії, коли там буде розбалансування, масові протести, незадоволення", – зазначає генерал Маломуж.

А поки що Путін і його оточення намагатимуться шантажувати світ, щоб добитися переговорів. Росія навіть може вивести свої війська з території України, аби лише зберегти свій режим, каже генерал.

Раніше Маломуж зазначав, що ключем до деокупації Криму стане звільнення лівобережжя Херсонщини і Мелітополя. Коли українські війська визволять основні позиції і ворогу доведеться тікати, це буде переломним моментом. Повернення під контроль України Херсону є дуже важливим кроком, проте це таким ключем до Криму не стане. Українським військам потрібно рухатися далі.

Також генерал Маломуж зазначав, що після звільнення Херсону Україна отримала перспективу повернути контроль і над іншими окупованими територіями. Але ситуація на фронті не стане легшою для наших військ, адже ворог перекинув частину своєї армії з Херсону і правобережжя Херсонщини на інші напрямки. Крім цього, окупанти у передчутті наступу українських військових на лівобережжі Херсонщини і запорізькому напрямку підтягують туди резерви і створюють укріпрайони.

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