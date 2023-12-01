"Ми повинні бути готові до бою": у Нідерландах закликали ЄС зміцнювати війська

Країнам Європейського Союзу слід посилити свої військові можливості і бути готовими до бою. Потрібно побудувати європейську оборону в межах НАТО. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
У своєму акаунті в соціальній мережі X вона написала, що європейським країнам потрібно будувати ефективну оборону.
"Ми, європейці, повинні активізуватися, побудувати надійну європейську оборону і зміцнити нашу позицію як ключовий стовп у рамках НАТО", - зазначила Оллонгрен.
Вона нагадала, що на території країн ЄС не було воєн, а участь у НАТО є "нагородою і обіцянкою миру і стабільності". Тепер потрібно заново вчитися стримувати і зміцнювати свої збройні сили.
"Щоб так і залишилося, ми повинні діяти зараз. Європа повинна заново навчитися стримувати. Ми повинні зробити довгострокові, структурні інвестиції в зміцнення наших Збройних сил. Ми повинні бути "готові до бою", - підкреслила Кайса Оллонгрен.
Війна Росії проти НАТО
Замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО за 6 років, вважають німецькі аналітики DGAP. Згідно з їхньою оцінкою, Росії знадобиться декілька років, щоб відновити свої військові можливості. І після цього вони можуть напасти на країни Балтії.
У Росії оголосили про готовність воювати із НАТО - зокрема, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков сказав, що Москва готова до такого розвитку подій. За його словами, відновлення відносин Альянсу і РФ навряд чи можливе.
Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія нападе на країни НАТО, і тоді вже американцям доведеться воювати з Москвою, якщо Україні не вдасться зберегти свою стійкість через можливе зниження рівня військової допомоги.
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