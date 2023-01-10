"Може рвонути на Кавказі": є кілька варіантів деградації і розвалу Росії – аналітик

Швидкого розпаду РФ чекати не варто, але країну-агресорку може спіткати інфраструктурна деградація, яка призведе до її занепаду.

Є кілька варіантів деградації і розвалу Росії, вважає політичний аналітик Тарас Чорновіл/ Instagram, Главред

Поки що шансів на розвал Росії небагато. Проте США потрохи дають зрозуміти місцевим елітам у суб’єктах РФ, що санкції лише посилюватимуться. Москва не зможе фінансувати місцеві еліти, але натомість забиратиме у них ще більше.

Тому вийти з-під санкцій і покращити свою ситуацію місцеві еліти у російських суб’єктах зможуть лише тоді, коли вийдуть з-під впливу Москви. Проте й тоді до розколу РФ лишатиметься ще багато часу. Про це розповів політичний аналітик, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл в інтерв’ю Главреду.

За його словами, у Росії зараз немає серйозних національних рухів.

"Увесь бурятський національно-визвольний рух зосереджений у Стокгольмі в особі трьох-чотирьох жіночок, які виїхали з Бурятії та за допомогою грантів шведського уряду там працюють. Звісно, є більш активні люди, але й вони далекі від теми незалежності", – зазначає Чорновіл.

Більш розхитана ситуація на Кавказі. Там існує внутрішній клубок протиріч, а існування Росії стримує його від конфліктів, так само, як Вірменію та Азербайджан свого часу стримувало існування СРСР.

За словами політичного аналітика, в РФ більш ймовірний інший варіант – інфраструктурна деградація.

"Російська авіація переживає останні рік-два свого існування, їй буде усе важче здійснювати перевезення, через що вона захлинатиметься. Російський північний торговий флот теж уже захлинається і 2023 рік, можливо, стане останнім роком повноцінної навігації до північних регіонів РФ. РЖД заявила, що вони переживають складні технічні проблеми, вмикають режим максимальної економії", – розповідає Чорновіл.

Російська залізниця ще трималася через перевезення до Китаю. Проте станом на цей час постачання російської сировини залізницею почало зменшуватися.

"А це означає, що у якийсь момент дістатися з Москви до Якутії буде неможливо, на відміну від Китаю та США. Але коли Кремль вирішить відправити туди літак із псковським десантом, раптом виявиться, що злітні смуги давно перетворені на базар. Такий розвал, який може тривати кілька років, більш реальний. Але до нього ще треба дожити", – зазначає політичний експерт.

Раніше професор політології Університету Рутгерса в Нью-Йорку Олександр Мотиль зазначав, що після відходу від справ російського диктатора Володимира Путіна, у країні-агресорці Росії почнеться жорстока боротьба за владу між крайніми правими націоналістами. Під час цієї боротьби РФ втратить залишки військового потенціалу і може розпастися.

Нагадаємо, дипломат і керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко розповідав, що Росія може почати розпадатися, коли окремі її частини почнуть відчувати, що центр у Москві припиняє реально керувати ними. Тоді вони можуть почати поступово відколюватися, і на Росію чекатиме парад суверенітетів.

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