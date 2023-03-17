Може, але не хоче: Китай здатний послабити і схилити Росію до переговорів - експерт

Китай має економічні важелі впливу, які вони поки задіяти не хочуть, вважає Ілля Куса.

Путін, Сі Цзіньпін / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Китай може запропонувати своє бачення війни, яку розв'язав диктатор Володимир Путін, але воно не дуже стикується ні з російськими, ні з українськими інтересами, вважає експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що при цьому Китай може виступити посередником, але ця роль не передбачає врегулювання військового конфлікту – це, скоріше, інструмент, який можна і не використовувати.

"Звичайно, Китай може піти на глобальні домовленості з США і таким чином посилити тиск на РФ. Це в перспективі може послабити позиції Росії швидше, і, відповідно, швидше схилити її до переговорів. Але це безпосередньо залежить від розвитку відносин Китаю і США", - пояснив експерт.

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Разом з тим, заявив Куса, немає жодних гарантій того, що після таких домовленостей війна одразу зупиниться.

"Китай безпосередньо не впливає на Путіна, і якось переконати його в ідеологічних установках його, природно, там не можуть. У них є економічні важелі впливу, які вони поки задіяти не хочуть – Китай, як і Сполучені Штати, все ще заробляють гроші в ряді секторів", - підсумував експерт.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви

В кінці лютого видана The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляло, що китайський лідер Сі Цзіньпін готується до поїздки в Росію в найближчі місяці. Під час цього візиту він, зокрема, хоче дати поштовх мирним переговорам України та країни-агресора РФ щодо війни.

13 березня видання Reuters з посиланням на джерела повідомило, що глава КНР Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Росію і провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Як пише видання, плани візиту з'явилися на тлі пропозиції Китаю виступити посередником у досягненні миру в Україні, що було зустрінуто скептично на Заході, враховуючи дипломатичну підтримку Росії з боку Китаю.

Також у ЗМІ повідомили, що напередодні візиту глави КНР китайська сторона намагається прозондувати, на які поступки готовий диктатор РФ у конфлікті з Україною. При цьому російські еліти сподіваються, що Китай просто не дасть Росії програти, а як буде виглядати "виграш" або "нічия" вже неважливо.

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