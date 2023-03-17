УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Може, але не хоче: Китай здатний послабити і схилити Росію до переговорів - експерт

17 березня 2023, 11:18
Китай має економічні важелі впливу, які вони поки задіяти не хочуть, вважає Ілля Куса.
Путін, Сі Цзіньпін
Путін, Сі Цзіньпін / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Китай може запропонувати своє бачення війни, яку розв'язав диктатор Володимир Путін, але воно не дуже стикується ні з російськими, ні з українськими інтересами, вважає експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що при цьому Китай може виступити посередником, але ця роль не передбачає врегулювання військового конфлікту – це, скоріше, інструмент, який можна і не використовувати.

"Звичайно, Китай може піти на глобальні домовленості з США і таким чином посилити тиск на РФ. Це в перспективі може послабити позиції Росії швидше, і, відповідно, швидше схилити її до переговорів. Але це безпосередньо залежить від розвитку відносин Китаю і США", - пояснив експерт.

відео дня

Разом з тим, заявив Куса, немає жодних гарантій того, що після таких домовленостей війна одразу зупиниться.

"Китай безпосередньо не впливає на Путіна, і якось переконати його в ідеологічних установках його, природно, там не можуть. У них є економічні важелі впливу, які вони поки задіяти не хочуть – Китай, як і Сполучені Штати, все ще заробляють гроші в ряді секторів", - підсумував експерт.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви

В кінці лютого видана The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляло, що китайський лідер Сі Цзіньпін готується до поїздки в Росію в найближчі місяці. Під час цього візиту він, зокрема, хоче дати поштовх мирним переговорам України та країни-агресора РФ щодо війни.

13 березня видання Reuters з посиланням на джерела повідомило, що глава КНР Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Росію і провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Як пише видання, плани візиту з'явилися на тлі пропозиції Китаю виступити посередником у досягненні миру в Україні, що було зустрінуто скептично на Заході, враховуючи дипломатичну підтримку Росії з боку Китаю.

Також у ЗМІ повідомили, що напередодні візиту глави КНР китайська сторона намагається прозондувати, на які поступки готовий диктатор РФ у конфлікті з Україною. При цьому російські еліти сподіваються, що Китай просто не дасть Росії програти, а як буде виглядати "виграш" або "нічия" вже неважливо.

Вам може бути цікаво:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Ілія Куса
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:17

Як очистити навіть найбезнадійніше брудну духовку: потрібно лише 3 інгредієнти

12:16

Завдяки Польщі та Словаччині ми отримуємо 2 повноцінні ескадрильї МіГ-29Погляд

12:15

Офіцеру ЗСУ світить 12 років в'язниці: суд ухвалив рішення у справі побиття солдата-строковика

12:12

Дорофєєва скасувала концерт через раптову хворобуВідео

11:53

Чоловічої уваги вистачає завжди: 3 найпривабливіших жіночих імені

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:51

Гороскоп Таро на квітень 2023: Терезам - цінний подарунок, Стрільцям - задоволення, Скорпіонам - шансВідео

11:33

Армія російських окупантів тимчасово втратила потенціал до атак - британська розвідкаВідео

11:32

Що категорично не можна дарувати: подарунки, яких варто уникнути

11:30

Кабмін Словаччини схвалив передачу винищувачів МіГ-29 УкраїніВідео

Реклама
11:30

"Це наша земля": Данілов жорстко відповів на питання щодо можливості відходу з Бахмута

11:18

Може, але не хоче: Китай здатний послабити і схилити Росію до переговорів - експертВідео

11:17

У шкірі і прикрасах: Пугачову помітили на концерті в ІзраїліВідео

11:05

Гороскоп на квітень 2023: Близнюкам - раптові зміни, Терезам - сварки і розбіжностіВідео

10:51

"Не приєднається до ідіотів": Сі Цзіньпін оцінить помилки Путіна – радник Залужного

10:41

Експерт спрогнозував, коли США відправлять Україні потужні винищувачі

10:12

"Яка гойда, Ваня? Одумайся!": Назаров осадив неадекватного ОхлобистінаВідео

10:06

Перепив знеболювальних: ЗМІ з'ясували, чому Путін згадав про "дєвочку-пріпєвочку" перед олігархамиВідео

09:43

Юрист пояснив, коли можна не йти до військкомату з повісткоюВідео

09:31

Як Кадиров підвів Путіна: В'ятрович розповів про сумне майбутнє диктатораВідео

09:17

У Кремлі підтвердили візит Сі Цзіньпіна до Росії

Реклама
09:15

Гороскоп на завтра 18 березня 2023: Водоліям - нові стосунки, Левам - особливий деньВідео

09:01

З дитинства мріяв стати військовим: у боях за Україну загинув 20-річний молодший сержант Василь Драгун

09:00

Україна отримає літаки від США до осені: Ілія Куса - про наслідки збитого БПЛА над Чорним моремЕксклюзив

08:58

Експерт пояснив, чому українцям доведеться без допомоги від ООН карати РФ за геноцидВідео

08:54

Зарплата до 120 тисяч: в Україні пропонують роботу фахівцям ChatGPT

08:29

Пригожин придумав "змову" Путіна і Патрушева проти себе: в ISW пояснили цілі глави ПВК "Вагнера"

08:20

Що з обіцяним ще в грудні-січні могутнім російським наступом?Погляд

07:38

Війна має закінчитися розвалом РФ: В'ятрович спрогнозував сценарійВідео

07:17

У боях за Україну загинув 19-річний захисник з Тернопільщини, з рідних у нього був лише дідусь

06:47

Переговори про можливість розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна тривають - Подоляк

06:30

Гороскоп на сьогодні 17 березня 2023: Левам - неприємні плітки, Дівам - довгоочікувана покупкаВідео

06:20

Зміна календаря державних свят давно назрілаПогляд

05:30

Як позбутися від мишей раз і назавжди: способи, які допоможуть врятувати ваш город

04:50

Як правильно пофарбувати яйця, щоб все виглядало красиво: найважливіші правилаВідео

04:25

"Не продали свою совість і Батьківщину": Галкін показав зворушливе відео з Пугачовою і дітьмиВідео

04:10

"А воно нам треба?": В’ятрович пояснив, чи можуть повернутися в Україну Кубань, Воронежчина і БілгородщинаВідео

04:00

Наомі Кемпбелл жорстко розкритикували за фотошоп

03:05

Заткнула маму за пояс: донька Мадонни засвітила зайвого в епатажній фотосесії

02:35

Як посмажити ідеальну картоплю з хрусткою скоринкою: шалені фокуси, які викличуть оплескиВідео

02:05

Військовий експерт пояснив, чому ситуація в Бахмуті може змінитися на користь ЗСУВідео

Реклама
01:27

Війна з Росією була неминуча: В'ятрович пояснив, чому вона не почалася в 1991 роціВідео

00:51

Дуже легкий салат на Великдень 2023: в 10 разів смачніше знаменитого Вінегрету - рецептВідео

00:51

Чому 17 березня не можна фарбувати губи: прикмети і що не можна робитиВідео

00:31

"Її життя дуже обмежене": Путін сховав позашлюбну дочку Луїзу після повномасштабного вторгнення

16 березня, четвер
23:50

"Ми відвойовуємо своє": Жданов розповів, як ЗСУ з 500 танками будуть виганяти окупантів з УкраїниВідео

23:18

"Один з найстрашніших злочинів цієї війни": Зеленський заявив, що РФ відповість за терор у МаріуполіВідео

23:07

Смерті Путіна недостатньо для закінчення війни - В'ятровичВідео

22:59

ООН померла, карати росіян за геноцид українського народу доведеться самій УкраїніПогляд

22:47

Чому 18 березня не можна розбивати курячі яйця ножем: прикмети і що не можна робитиВідео

22:27

Танцювала в Москві, поки Україну бомбили: Гордон розкрив правду про Ані ЛоракВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023Закуски
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти