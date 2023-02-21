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Сі Цзіньпін збирається в РФ, щоб підштовхнути Путіна до мирних переговорів – The Wall Street Journal

21 лютого 2023, 18:39
Глава Китаю може відвідати Москву у квітні або на початку травня 2023 року.
Сі Цзіньпін збирається в РФ, щоб підштовхнути Путіна до мирних переговорів – The Wall Street Journal
Сі Цзіньпін збирається в РФ/ kremlin.ru

Китайський лідер Сі Цзіньпін готується до поїздки в Росію у найближчі місяці. Під час цього візиту він, зокрема, хоче дати поштовх мирним переговорам України та країни-агресорки РФ щодо війни. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з планами глави КНР.

Крім цього, Сі Цзіньпін планує повторити свої заклики до російського диктатора Володимира Путіна не погрожувати використанням ядерної зброї.

Зазначається, що китайський лідер перед самітом із Путіним повинен провести щорічну сесію китайського парламенту і Форум з розвитку Китаю. А після цього він може вирушити з візитом в РФ та в деякі країни Європи.

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Поїздка Сі Цзіньпіна в Росію може відбутися у квітні або на початку травня, коли Кремль святкуватиме перемогу у Другій світовій війні.

Також зазначається, що цей візит глави Китаю до РФ може обговорити у Москві головний радник лідера Китаю Ван І.

Можливість переговорів України з РФ

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що переговори з РФ на даному етапі війни можуть стати для України пасткою. Кремль намагається зображати миротворця, одночасно знищуючи Україну. За словами дипломата, Росія не прагне миру, їй потрібна пауза, щоби відновити військову міць і піти проти України з більшою силою.

Військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась зазначав, що мета Путіна зараз – "відгризти" ще частину українських територій, а після цього заморозити бойові дії і вимагати перемовин.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що мирні переговори між Росією і Україною можливі тільки тоді, коли РФ зазнає поразки. За його словами, повна поразка Росії у розв'язаній нею війні проти України – єдина запорука довгострокового і міцного миру в Європі.

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