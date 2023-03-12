Лише в одній країні Путін може сховатися від трибуналу: це не Китай - російський опозиціонер

Російський диктатор після перемоги України у війні та втрати влади не зможе знайти спокій у Білорусі, Ірані чи Китаї.

Володимир Путін намагатиметься сховатися від трибуналу в Північній Кореї / скріншот з відео

Після того як Україна здобуде остаточну перемогу в кривавій війні, президентське крісло під Володимиром Путіним розвалиться і він буде в паніці намагатися сховатися від трибуналу. Але порятунок він не зможе знайти в Ірані, Білорусі або навіть в Китаї. Є лише одна країна, яка може сховати диктатора. Про це заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

Він переконаний, що такою країною може стати лише Північна Корея.

"Якщо путінський режим впаде, то для Путіна не існує точки на планеті, де він може сховатися. Так званий "Ноїв ковчег" може бути актуальним для когось із адміністрації Путіна - фігур другого і третього ряду. Що стосується Путіна, ніхто і ніде його не приховає. Може, у Путіна буде бажання сховатися в Північній Кореї. Це - єдина держава, яка його не видасть", — сказав Яковенко.

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Чи може Путін втратити владу в РФ

Раніше російський опозиційний політик, депутат Державної Думи Російської Федерації 1996-2000 років Костянтин Боровий зазначав, що російське керівництво перебуває в стані паніки на тлі провалів у війні в Україні. За його словами, встояти путінському режиму найближчим часом буде вкрай складно.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що ситуація всередині РФ стає все більш напруженою. Такі конфлікти, як протистояння Міноборони окупантів з ватажком ПВК "Вагнера" Пригожиним стають все більш явними. Путін припинив бути гарантом недоторканності і безпеки для кремлівських "еліт", на РФ найближчими місяцями очікує серйозне внутрішнє протистояння.

Нагадаємо, колишній керівник Генштабу Британії, генерал Річард Даннатт висловив думку, що якщо силам оборони України вдасться провести успішний контрнаступ, який може відбутися наприкінці весни – на початку літа, окупаційні війська РФ можуть розвалитися і побігти. За такого сценарію розвитку подій російські генерали здатні вигнати Путіна з Кремля.

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